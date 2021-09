Případ rasistického transparentu po zápase Slavie se odkládá. Policie nezjistila, kdo dal fotku na internet

Policie odložila případ rasistického transparentu, který v březnu po fotbalovém zápase Slavie s Glasgow Rangers někdo zveřejnil na internetu a který napadal záložníka glasgowského týmu Glena Kamaru. Člověka, který snímek dal na internet, policie nenašla. Ve středu to sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. Pokud by se podle něj v budoucnu objevily nové informace, které by ukazovaly na pachatele, bude případ znovu otevřen.

