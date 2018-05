Real chce proti Bayernu dotáhnout postup do finále LM, v cestě mu stojí i vlastní hráč

Real Madrid je ve fotbalové Lize mistrů blízko finále a útoku na třetí triumf v řadě. V úterní domácí odvetě semifinále bude hájit výhru 2:1 z Mnichova. Zastavit Real se v dresu Bayernu pokusí i James Rodríguez, který je v bavorském klubu na hostování právě z Realu. Naopak o třetí finále v řadě pro Real bude bojovat i Toni Kroos, který zase do Madridu přišel z Bayernu. Madrid 17:59 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Toni Kroos většinu dosavadní kariéry strávil v Bayernu Mnichov, teď válí v Realu Madrid a přes svůj bývalý klub chce postoupit do finále Ligy mistrů. Na snímku si plácá s Cristianem Ronaledm (vpravo). | Foto: Kerstin Joensson | Zdroj: AP

„Cítil jsem se tady dobře. Bylo to něco, co jsem vždy chtěl - hrát za Real. Strávil jsem v Madridu 3 jedinečné roky,“ vzpomíná záložník James Rodríguez před odvetou semifinále Ligy mistrů v Madridu. Kolumbijskéjo fotbalistu poslal na hostování do Bayernu Mnichov právě Real.

Odvetné utkání semifinále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Bayernem Mnichov budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.

„Nemám proti němu vůbec nic. Necítím vztek. Nemám nic proti němu ani klubu. Jsem jim vděčný za šanci, kterou jsem dostal,“ říká Rodríguez na adresu trenéra Realu Zinedina Zidana.

Madridský klub neposkytl Rodríguezovi takové vytížení, jaké si představoval, a tak až do léta 2019 bude hostovat v Bayernu. Mnichovský klub navíc chce, aby šestadvacetiletý záložník zůstal v Bayernu natrvalo, a plánuje uplatnit opci.

„Nebyl jsem to já, kdo chtěl jeho odchod. James chtěl hrát víc minut. Tomu rozumím. Nikdy jsem s ním neměl problém,“ reaguje madridský trenér Zinedine Zidane.

Také v kádru Realu najdeme hráče, který má zkušenosti z opačné kabiny. Německý reprezentant Toni Kroos oblékal dres Bayernu ještě jako junior. V A týmu strávil šest sezón, než se v roce 2014 přestěhoval do Madridu.

„Je to pro nás poslední možnost na zisk poháru v téhle sezóně. Vyhrát třetí titul v řadě je skoro nemožné, ale my jsme v semifinále a chybí nám poslední krok,“ připomíná záložník Toni Kroos.

Real slavil triumf v Lize mistrů třikrát za poslední čtyři roky a po úvodní výhře 2:1 v Mnichově má blízko do dalšího finále. Odvetné utkání je na programu v úterý od 20.45 a na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.