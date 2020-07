Barcelonský šéf obvinil videorozhodčí, že pomáhají Realu. ‚Soustřeďte se na sebe,‘ vzkázal Ramos

Velké vášně vzbudily v posledních dvou ligových zápasech fotbalistů Realu Madrid výroky sudích za asistence videorozhodčího, díky kterým Bílý balet dvakrát vyhrál 1:0 gólem z penalty a v čele soutěže má čtyřbodový náskok před obhájcem titulu Barcelonou. Podle předsedy katalánského klubu Josepa Marii Bartomeua videorozhodčí neposuzuje situace spravedlivě a Realu nadržuje. Madrid 13:25 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinícius Júnior (vlevo) v souboji s Arthurem s Barcelony. | Foto: SERGIO PEREZ | Zdroj: Reuters

Celek ze španělské metropole nejprve ve čtvrtek porazil 1:0 Getafe a v neděli stejným poměrem zdolal Bilbao. Oba pokutové kopy proměnil kapitán Sergio Ramos. Proti Bilbau sudí přisoudil Realu pokutový kop za šlápnutí Daniho Garcíi na Marcelovu nohu. Jenže ihned po proměněné penaltě se Ramos dopustil ve vlastním vápně stejného prohřešku na Raúlu Garcíovi, což zůstalo bez povšimnutí.

„Díval jsem se na zápas v Bilbau, a i když to nerad říkám, musím opakovat, že VAR se nepoužívá tak, jak by měl. Od té doby, co se fotbal vrátil, VAR neposuzuje situace stejným metrem, což se projevuje na výsledcích,“ řekl Bartomeu v rozhovoru pro televizní stanici Movistar.

„Vypadá to, že pokaždé zvýhodňuje ten samý tým. VAR by měl pomoci rozhodčím, ale v posledních týdnech jsme všichni viděli případy, kdy nebyl využit férově,“ konstatoval sedmapadesátiletý funkcionář, který je předsedou Blaugranas od roku 2014.

Souhlasil s ním rovněž kouč Quique Setién. „VARu rozumím čím dál tím méně. Máme nástroj, který by měl dělat fotbal spravedlivějším, ale nezdá se, že by tomu tak v současné chvíli bylo,“ uvedl bývalý trenér Las Palmas či Betisu Sevilla.

Real se ohradil

Ramos po utkání na hřišti Bilbaa odmítl, že by sudí Los Blancos pomáhali. „Nevyhrajeme La Ligu díky rozhodčím a zrovna tak ji kvůli nim neprohrajeme. Ať už se chyby dopustil kdokoli a nepovedlo se mu získat potřebné výsledky, musí se podívat sám na sebe a vinit z toho hráče. Neměli bychom gratulovat sudím k tomu, že je Real Madrid v čele tabulky,“ citoval web Realu čtyřiatřicetiletého Španěla.

Kouč Realu Zinédine Zidane je z debaty o rozhodčích otrávený. „Zdá se, že vítězíme jen díky sudím, ale tak to není. Na hřišti musíte respektovat Real Madrid a hráče, to se nezmění. Bojujeme a jako vždy se rozhodčí šel podívat na video a nařídil penaltu, jelikož to penalta byla,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Francouz.

Penaltový faul na Marcela si můžete prohlédnout v čase 0:40 a zákrok Sergia Ramose na Raúla Garcíu v čase 1:07.