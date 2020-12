Bílý balet si oddechl. ‚Nejlepší výkon sezony,‘ chválil Zidane po postupové výhře s Mönchengladbachem

Před posledním kolem Ligy mistrů jim hrozilo vyřazení ve skupině, fotbalisté Realu Madrid ale konec rekordní série odvrátili nejlepším výkonem v sezoně. S Mönchengladbachem si doma poradili 2:0 a podle trenéra Zinédina Zidana předvedli od první minuty spektakulární výkon. Madrid 12:27 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Realu Madrid Zinedine Zidane | Foto: GLEB GARANICH | Zdroj: Reuters

Real hraje v Lize mistrů 25. sezonu a ve všech ročnících postoupil do play-off. Před zápasem s německým soupeřem byla rekordní série v ohrožení, blamáž ale odvrátil dvěma góly Karim Benzema. Bílý balet, jenž vyhrál tři z posledních pěti ročníků Ligy mistrů, prošel do vyřazovací fáze z prvního místa před Mönchengladbachem.

Dohrávaný duel v Lize mistrů ozdobil Neymar hattrickem, PSG nadělilo Basaksehiru pět gólů Číst článek

„Od první do poslední minuty jsme odehráli spektakulární zápas,“ prohlásil Zidane. „Velmi dobře jsme plnili taktické pokyny a myslím, že jsme podali nejlepší výkon v sezoně,“ přidal francouzský kouč, podle kterého hráči na hraně vyřazení ukázali odolnost a charakter.

„Není to tak, že bychom hráli jen v zápasech, kdy máme nůž na krku. Hráli jsme dobře i v jiných zápasech. Ale je pravda, že hráči znovu ukázali, že když se nedaří, tak dokážou zabrat,“ uvedl mistr světa a Evropy. „Sám z hráčské kariéry vím, že není možné hrát takhle vždycky. Snažíme se, ale prostě to nejde,“ dodal.

Zidane také ocenil, že Real si díky vítězství zajistil první místo ve skupině a v osmifinále se vyhne největším favoritům.

„Vyhrát skupinu pro nás bylo hodně důležité. A je to poprvé, co se mi to tady jako trenérovi povedlo,“ řekl Zidane, jenž s krátkou přestávkou působí v Realu od roku 2016 a získal s ním dva tituly a třikrát vyhrál Ligu mistrů.