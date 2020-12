‚Nehodlám rezignovat, v žádném případě.‘ Realu hrozí historický neúspěch, Zidane věří v obrat

Jako trenér vyhrál Zinédine Zidane s Realem Madrid fotbalovou Ligu mistrů hned třikrát, teď se ale dostal se svými svěřenci do svízelné situace. Bílý balet nestačil v úterý ani ve druhém vzájemném utkání na ukrajinského šampiona Šachtar Doněck a po porážce 0:2 mu hrozí konec už v základní skupině. Slavný klub by nepostoupil do vyřazovací fáze milionářské soutěže popvé v historii, francouzský kouč se ale nehodlá vzdát předčasně.

