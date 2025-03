Real hrozí bojkotem. ,Je to naposled, co hrajeme bez odpočinku,' říká Ancelotti

Real Madrid se bouří proti nabitému programu a pohrozil, že napříště ve španělské fotbalové lize nenastoupí, pokud nebude mít mezi zápasy pauzu alespoň 72 hodin. Postoj klubu, který ve svém prohlášení varoval, že se obrátí na Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, potvrdil po sobotním vítězství 2:1 nad Villarrealem trenér Carlo Ancelotti.

„Tento tým má něco zvláštního, charakter a odhodlání. Ne vždy tomu tak je a já se na ně zlobím. Musíme těmto hráčům poděkovat za jejich monumentální úsilí od 3. ledna. Dnes je to naposledy, co hrajeme zápas bez 72 hodin odpočinku. Dvakrát jsme LaLigu požádali o změnu a nic se nestalo,“ řekl mediím po sobotním zápase italský trenér Ancelotti.

Výkop utkání na hřišti Villarrealu byl v 18.30 místního času, tedy zhruba 66 hodin po skončení středečního duelu Ligy mistrů, v němž Real bojoval s městským rivalem Atléticem Madrid až do penaltového rozstřelu.

Jsem na hráče hrdý

Lhůta 72 hodin mezi zápasy není podle vedení španělské LaLigy povinností, ale doporučením. Španělská liga ve svých pravidlech vyžaduje dva celé dny odpočinku, což bylo splněno.

„Jsem na své hráče velmi hrdý, protože to byl ošemetný zápas kvůli všemu, co se stalo s naším odpočinkem, a také kvůli síle soupeře, je to tým, který hraje velmi dobře. Vydrželi jsme fyzicky, ve druhém poločase byl tým vyčerpaný, ale to se dalo očekávat,“ uzavřel Ancelotti svůj komentář ohledně výkonu svých svěřenců z Bílého baletu.