VIDEO: Místo gólu červená karta. Sudí ukončil duel Valencie a Realem ve chvíli, kdy byl míč ve vzduchu

Domácí šli do vedení díky trefám Huga Dura a Romana Jaremčuka během prvního poločasu, ale v nastavení pak Vinícius Júnior snížil na 1:2 z pohledu Realu.

Třiadvacetiletý Brazilec v dresu Bílého baletu 76. minutě vyrovnal a hosté se pak do konce základní hrací doby snažili výsledek zápasu zvrátit na svoji stranu.

Jenže v nastavení nejprve rozhodčí odvolal nařízenou penaltu proti Realu. Hosté pak míč do sítě dostali, když se prosadil Jude Bellingham, ale to už bylo po závěrečném hvizdu. Ten však rozhodčí udělal v momentě, kdy míč letěl do pokutového území domácího týmu.

Bouřlivé reakce

Na rozhodčího se hráči Realu sesypali jako vosy a také trenér Carlo Ancelotti se přímo na hřišti domáhal vysvětlení, proč sudí zápas ukončil uprostřed rozehrané akce.

„To, co se stalo, nemá obdoby. Tohle jsem nikdy nezažil. Myslím, že udělal chybu,“ řekl Ancelotti médiím. „Kdyby pískl poté, co soupeř odvrátil míč..., pak by to bylo v pořádku. Ale on nechal pokračovat ve hře a my měli šanci,“ zlobil se čtyřiašedesátiletý italský kouč.

Podle španělských médií Bellingham na rozhodčího zakřičel: „Sakra, tohle je gól. Míč byl ve vzduchu. Co to k čertu je?“ Sudí Jesús Gil údajně do zápisu uvedl, že červená karta následovala kvůli agresivnímu jednání.

Bellingham pak místo oslav gólu uviděl červenou kartu za protesty a duel tak skončil remízou 2:2.

Španělská fotbalová liga - 27. kolo: FC Sevilla - San Sebastian 3:2 (11. a 13. Nasírí, 66. Ramos - 45.+5 A. Silva z pen., 90.+2 Méndez), Vallecano - Cádiz 1:1 (89. Lejeune - 90.+13 Hernández), Getafe - Las Palmas 3:3 (11. Mata, 14. Greenwood, 45. Maksimovič - 35. Ramírez, 50. Cardona, 57. El Haddadi), Valencie - Real Madrid 2:2 (27. Duro, 30. Jaremčuk - 45.+5 a 76. Vinícius Júnior).