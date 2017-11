Real rozstřílel Apoel a postupuje do osmifinále Ligy mistrů, Liverpool ztratil vedení 3:0

Fotbalisté obhájce titulu Realu Madrid vyhráli v Lize mistrů na hřišti Apoelu Nikósie vysoko 6:0 a kolo před koncem základních skupin si zajistili místo v osmifinále. Poprvé v klubové historii do jarního play off prošel Besiktas Istanbul, který do vyřazovací části poslala domácí remíza 1:1 s Portem.

