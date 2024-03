Řecko baráž proti Gruzii zvládne. Na Euro se musíme připravit na kohokoliv, říká fotbalista Barák

Čeští fotbalisté večer odehrají přípravný zápas s Arménií a je dost možné, že v kabině před rozcvičkou budou sledovat vývoj baráže o postup na mistrovství Evropy. Především utkání mezi Gruzií a Řeckem. Protože s vítězem tohoto souboje se na konci června utkají ve skupině evropského šampionátu. Experti i bookmakeři favorizují spíš Řeky – stejně jako reprezentační záložník Antonín Barák. Praha 16:05 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák v dresu národního týmu. | Zdroj: Profimedia

„Gruzie hraje doma, což může být silný předpoklad k tomu, že mají určitou výhodu. Stejně se mi ale pořád jeví Řecko jako silnější tým. Kdybych si měl tipnout, tak bych favorizoval Řeky,“ říká před večerním soubojem v Gruzii v baráži o postup na mistrovství Evropy záložník Antonín Barák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér české reprezentace Ivan Hašek bude sledovat vývoj baráže mezi Gruzií a Řeckem

Jeho trenér v národním týmu Ivan Hašek ale vidí šance obou týmů na účast na Euru rovnocenně. „Je to padesát na padesát. Kdokoliv z nich postoupí, tak to pro nás nebude snadný soupeř. Když se podívám na hráče, co odehráli v poslední době, tak to byly hodně kvalitní zápasy.“

Gruzie vs. Řecko

Konkrétně v semifinále play-off. V něm Gruzie zdolala Lucembursko 2:0, naopak Řekové si hladce poradili s Kazachstánem 5:0. Evropští šampioni z roku 2004 mají za sebou povedenou kvalifikaci, i když musí bojovat v baráži. Jako jediní dokázali obrat o body vítěze skupiny z Francie a v osmi zápasech inkasovali jen osmkrát, přičemž polovinu gólů dostali od druhých Nizozemců.

Gruzínci zase budou večer spoléhat na bouřlivé domácí prostředí v Tbilisi a taky svou největší hvězdu – Kviču Kvaraccheliu. Křídelník Neapole je po karetním trestu opět k dispozici.

Antonín Barák zná technického ofenzivního hráče Neapole z italské ligy. Jeho bývalým spoluhráčem byl ve Veroně zase Panagiotis Retsos, v současnosti už řecký obránce Olympiakosu. „Pár kluků znám v obou týmech. Je mi to ale jedno. Ať vyhraje ten lepší a my se stejně budeme muset na soupeře připravit, tak abychom ho ve skupině na mistrovství Evropy porazili. Je jedno zda to bude Gruzie, nebo Řecko,“ říká český reprezentant.

V úterý se fotbalová reprezentace koncentruje na přípravný zápas na Letné s Arménií, od středy už bude zkoumat – kromě Portugalců a Turků – taky Řeky, nebo Gruzínce. „Na zápase máme pozorovatele, který nám to zanalyzuje. O soupeři budeme vědět a před Eurem se na ně připravíme,“ dodává Hašek.

Zápas Gruzie – Řecko začne v Tbilisi v 18 hodin českého času. Fotbaloví reprezentanti tak možná ještě před výkopem duelu s Arménií, který je naplánovaný na 20. hodinu, budou znát posledního soupeře pro skupinu mistrovství Evropy.

Dnes hrají Hrdí lvi!



Domácí premiéra nového reprezentačního trenéra Ivana Haška je tu! Dnes večer se představíme na Letné v přípravném utkání proti Arménii. Věříme, že nás poženete za dalším vítězstvím!



Zápas můžete sledovat v přímém přenosu na @sportCT od… pic.twitter.com/wSLhYQ8EvW — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 26, 2024