Erling Haaland, Sadio Mané nebo Dominik Szoboszlai, taková jména světového fotbalu se během své kariéry zlepšovala v rakouském Salcburku. Tamní akademii, která rok co rok produkuje hráče pro elitní evropské soutěže, poznal i český brankář Adam Stejskal, který před dvěma týdny přešel do jiného rakouského klubu WSG Tiro. Salcburk 13:44 14. července 2023

Když si na YouTube zadáte do vyhledávače slova „Red Bull Salzburg Academy", ukážou se vám desítky videí ze zákulisí jedné z nejrychleji se rozvíjejících akademií v Evropě.

Fotbalová akademie Salcburku vládne Evropě. ‚Je to moderním zázemím,' říká brankář Stejskal

Vedle fotbalistů se v těsné blízkosti řeky Salzach a hranice s Německem připravují třeba i hokejisté, a i s nimi se fotbalový gólman Adam Stejskal potkal.

„Dvě vrchní patra jsou vlastně jen internát, kde mají kluci pokoje. Jsou tam i vychovatelé a v zádní části asi tři učebny, protože některé hodiny v týdnu probíhají přímo v akademii. V přízemí je jídelna a místnosti pro trenéry. Dole jsou pak fotbalové šatny, posilovna, tělocvična, dvě hokejové haly, fotbalová hala a to vše obklopuje asi pět travnatých hřišť a jedna umělka,“ říká Stejskal na dálku z Rakouska, kde bude hrát i v příští sezoně, jen v týmu WSG Tirol, který působí nedaleko Innsbrucku.

V Salcburku působil brněnský rodák dohromady pět let, které rozložil mezi mládežnické týmy a farmářský klub Liefering, který hraje druhou nejvyšší soutěž. Za A-tým Salcburku v soutěžním utkání Stejskal nechytal. Jednadvacetiletý mládežnický reprezentant říká, že to právě v tomto klubu mají brankáři možná trochu složitější.

„Pro gólmany v Salcburku je hlavní dostat se do prvního týmu, pak už mají šanci dostat se do nějakého týmu v německé Bundeslize, případně do zbylých z top 5 lig. To je cíl každého hráče, který do té akademie vstupuje,“ popisuje Stejskal.

A má pravdu - jak se sám klub pyšní na svém webu, žádná jiná akademie v Evropě neposílá do dospělého fotbalu více hráčů.

„Určitě je to moderním vybavením akademie a faktem, že Salcburk kupuje opravdu jen ty mladíky, u kterých je velká šance, že uspějí v profi fotbale,“ myslí si Stejskal po několikaleté zkušenosti v Rakousku.

Pocitový skauting od útlého věku jde v Lieferingu ruku v ruce s vrcholným technologickým zázemím, které by mladíkům mohly závidět i nejlepší kluby. Antigravitační běžící pás například pomáhá hráčům k rychlejší rekonvalescenci po zranění a počítačem řízený simulátor Soccerbot fotbalisty připravuje na nejrůznější herní situace.

„Změnili jsme styl tréninku, místo pozičně orientovaného systému jsme se zaměřili na technické dovednosti, individuální hráče a hru s míčem. Ale je to i o technických faktorech, například analýza prostřednictvím dat a videa,“ říká bývalý ředitel akademie Ernst Tanner.

Salcburk navíc nemusí hodnotit úspěchy své akademie jen skrze prodeje hráčů, obrovských úspěchů dosahují hráči i v juniorských soutěžích.

Kromě toho, že mládežnické výběry takřka každý rok opanují domácí ligu, tým do 19 let za posledních pět let vyhrál juniorskou obdobu Ligy mistrů, jednou byl ve finále a jednou v semifinále. Tím ve společnosti tradičních velkoklubů etabloval svou pověst nejlepší akademie v Evropě.