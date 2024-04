Rekord pro Trpišovského. Trenér Slavie má nejvíce výher v historii samostatné ligy a odskočil od Vrby

Fotbalisté Slavie zvítězili v utkání 30. ligového kola v Hradci Králové 2:1 a na druhém místě tabulky před nadstavbou dál ztrácejí čtyři body na vedoucí Spartu. Vršovický tým v nejvyšší soutěži vyhrál po dvou duelech a boj o titul udržel po základní části otevřený. Branky Pražanů vstřelili na konci první půle Lukáš Provod a Ondřej Zmrzlý, v nastaveném čase snížil Karel Spáčil. Hradec Králové 19:37 28. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský vylepšil trenérský rekord v počtu výher v historii samostatné ligy. V Hradci si připsal 192. vítězství a o jeden triumf odskočil dosavadnímu lídrovi Pavlu Vrbovi, který aktuálně v nejvyšší soutěži nepůsobí.

„Trenérského rekordu české ligy si hrozně moc vážím. Přijde mi to až neuvěřitelné, mým snem bylo původně zažít aspoň jeden ligový zápas, ať už dopadne jakkoliv. Tehdy by mě ani nenapadlo, mezi jaká jména se dostanu. Vydělával jsem si nejen jako barman a byl šťastný, že se fotbalem vůbec můžu živit,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

Pražané sice v týdnu prodloužili smlouvu s kapitánem Bořilem, obránce však ze zdravotních důvodů v jejich sestavě chyběl. Naopak přesně po dvou měsících se poprvé od derby na Spartě do základní sestavy vrátil Schranz. Domácí se museli obejít bez potrestaného útočníka Vašulína.

Hosté začali náporem, rozhodčí Černý pustil Chytilův souboj v šestnáctce s Kodešem, kanonýra však reflexivním zákrokem vychytal gólman Zadražil. Po následném rohovém kopu se na přední tyči prosadil Holeš, jeho hlavička však královéhradeckou branku minula.

Góly Slavie

Podstatná část prvního poločasu pak byla urputným bojem, favorit narážel na soustředěnou obranu. Domácí povolili až nedlouho před přestávkou, kdy se marně rozčilovali, že Douděra fauloval Čmelíka. Reprezentant zasáhl míč a zatímco domácí hráč zůstal ležet, Chytil na hranici šestnáctky zády k brance přiťukl míč Provodovi, který se trefil přesně k tyči.

Neprůstřelnost brankáře Zadražila se zastavila na 366 minutách. Hned o dvě minuty později pak slávisté přidali druhý úder. Holeš od postranní čáry přesně odcentroval, před brankou zaváhal Harazim a neobsazený Zmrzlý poslal míč do sítě. Skóroval poprvé po zimním příchodu do Slavie.

I přes náročný program jsme měli na hřišti skvělý pohyb, těší Koubka po triumfu nad Slavií Číst článek

„Jsem moc rád, že mi to konečně padlo. Víceméně každý zápas, co jsem hrál, jsem nějakou šanci měl. Nechtělo mi to tam padnout, dnes se to konečně povedlo, nakonec navíc vítězný gól. Neskutečné emoce, euforie a také úleva,“ řekl Zmrzlý klubové televizi.

„Bohužel horší desetiminutovka první půle nás stála lepší výsledek. Tam jsme neudrželi kompaktnost a Slavia je tak kvalitní tým, že nás potrestala lehkými góly. Mrzí nás to, jít do kabin s menším rozdílem, měli jsme větší šanci,“ uvedl trenér Východočechů David Horejš.

Hradec v posledních dvou domácích ligových duelech Slavii porazil, v obou případech hrál v azylu v Mladé Boleslavi. Tentokrát měl těžkou roli, dvoubrankový náskok Pražany uklidnil. Po přestávce mohli hosté svůj náskok ještě zvýšit. Provod poslal střílenou přihrávku před branku, kde Zmrzlý nedokázal míč přesně zasáhnout a balon skončil těsně vedle tyče.

Trpišovského chvála

Na opačné straně Koubek sám před Staňkem na gólmanovi ztroskotal a v další velké šanci Pilař nedokázal trefit odkrytou branku. V první minutě nastavení už domácí snížili, Spáčil poslal svůj volej nezadržitelně k tyči. Na vyrovnání už ale „Votrokům“ nezbyl čas. „Druhý poločas už jsme byli v kombinaci přesnější. Snížení bohužel mělo přijít dřív, gól jsme dali příliš pozdě. Co se týče průběhu, Slavia vyhrála zaslouženě,“ uznal Horejš.

Trpišovský ocenil, jak mužstvo zareagovalo na dva zápasy bez výhry. „Situace nebyla jednoduchá, tým to vnímal. Závěr byl nepříjemný, dostali jsme krásný gól, takže jsme si nakonec oddechli. Celkově však musím říct, že jsme byli nachystaní udělat pro výhru vše potřebné,“ řekl Trpišovský.