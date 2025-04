Rekordní trest. Obránce ostravského Baníku Frydrych si za faul na Klimenta nezahraje 10 zápasů

Frydrych dostal druhý nejvyšší zápasový trest v historii samostatné první ligy. Negativní rekord drží sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání. Čtveřici hráčů v minulosti „disciplinárka“ zastavila činnost na osm zápasů, všem později dva odpustila.

Bylo jasné, že Frydrych se nevyhne vysokému trestu. Podle disciplinární řádu mu hrozilo zastavení činnosti na dva až 18 měsíců, neboť jeho zákrok spadal do kategorie surové hry a zároveň znemožnil faulovanému po dobu delší než šest týdnů vykonávat sportovní činnost. Frydrych případně mohl obdržet i pokutu až do výše čtvrt milionu korun.

Kliment musel po zákroku na operaci a sezona pro něj předčasně skončila. Frydrych nakonec od disciplinární komise dostal zápasový trest i proto, že zastavení činnost na určitý počet měsíců by spadalo do blížící se letní přestávky mezi sezonami.

„Každý hráč je během utkání plně zodpovědný za své chování i za případné následky, které jeho jednání může mít. Disciplinární komise nemá důvod nevěřit slovům hráče Baníku, že zákrok nebyl veden se záměrem protihráče zranit. Je však nutné zdůraznit, že nešťastnému momentu předcházelo jednání, které podle vyjádření komise rozhodčích FAČR jednoznačně naplnilo podstatu surové hry a tím pádem bylo udělení červené karty v dané situaci plně oprávněné,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.

Byla podle vás udělena správně červená karta Michalu Frydrychovi? pic.twitter.com/Fj928k3Qg9 — Sporťák (@SportakCZ) April 22, 2025

Komise sáhla k zastavení činnosti na spodní hranici sazebníku, minimálním trestem bylo osm zápasů. „Není možné přehlédnout, jak závažné následky jeho zákrok měl a jak zásadně je omezen obvyklý způsob života útočníka Olomouce, jehož absence se dle zjištěných informací bude pohybovat v řádech měsíců,“ doplnil Matzner.

Olomouc ve finále bez Spáčila

Spáčilův zákrok na Riga byl rovněž surovou hrou, ostravský záložník ale neutrpěl tak vážné zranění. Vyloučený olomoucký středopolař si už jedno utkání odpykal, i tak ale těsně nestihne finále domácího poháru proti Spartě.

„Nejčernější scénáře se naštěstí nepotvrdily a dle zdravotní zprávy poskytnuté Baníkem Ostrava by se měl hráč Rigo v dohledné době vrátit do tréninkového procesu. Incident by tak neměl mít pro záložníka ostravského týmu dlouhodobé následky,“ uvedl Matzner.

„Disciplinární komise proto vyloučení hráče Olomouce řešila podle jiného odstavce totožného paragrafu, kde je maximální trest deset zápasů. S ohledem na tyto skutečnosti a i ustálenou rozhodovací praxi jsme přistoupili k trestu zastavení závodní činnosti na čtyři soutěžní utkání,“ vysvětlil Matzner.

Jiří Spáčil má disciplinární komisí pozastavenou činnost na 4 soutěžní utkání. ⛔️



Záložník Sigmy byl dodatečně potrestán za červenou kartu v semifinále MOL Cupu v Ostravě. První z utkání si Spáčil odpykal proti Slavii, chybět bude i ve finále poháru proti Spartě. pic.twitter.com/M8YmeSUTc1 — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) April 30, 2025

Kohút se šlápnutím na ruku protihráče Matěje Mikulenky dopustil hrubého nesportovního chování a dostal nižší trest než Frydrych se Spáčilem. Kustodovi Baníku Michalu Chudíkovi komise za vulgarity vůči delegovaným osobám ve stejném utkání, v němž Olomouc v Ostravě zvítězila 3:2, zakázala činnost na dva duely a udělila mu pokutu 20 tisíc korun.

Českobudějovický Ubong Ekpai dostal za vyloučení v minulém ligovém zápase po dvou žlutých kartách obvyklý trest na jeden zápas. Slavia Praha si za porušení povinností pořadatele při domácím utkání se Slováckem vysloužila pokutu 80 tisíc korun, druholigová Zbrojovka Brno pak za nevhodné chování fanoušků musí zaplatit 20 tisíc korun.