Nabídka Sparty byla nejlepší, chci hrát pravidelně, říká brankář Kovář. Uspět v Anglii je stále jeho cílem

Čeští fotbalisté do 21 let se připravují na baráž o mistrovství Evropy s Islandem, která se odehraje v pátek v Reykjavíku. V bráně by rád byl Matěj Kovář, který v kvalifikaci v pěti z osmi zápasů nedostal gól. I proto, aby nepřišel o post jedničky v národním týmu, zamířil před dvěma týdny na hostování ze slavného Manchesteru United do pražské Sparty. Praha 14:03 22. září 2022 Brankář Matěj Kovář hostuje z Manchesteru United v pražské Spartě | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Bylo to samozřejmě v plánech, protože jsem si chtěl udržet svou pozici v reprezentaci do 21 let. A ve svých 22 letech jsem si řekl, že potřebuji pravidelně hrát,“ říká brankář Matěj Kovář.

To mu Manchester United logicky nenabízel, ale zároveň ho na začátku léta ani nechtěl pustit do třetí nejvyšší soutěže League One, protože neměl náhradu do stabilní brankářské trojice ve svém A-týmu. Až když sehnali Slováka Dúbravku, mohl český gólman jít.

„Nějaké nabídky tam byly, ale odchod do Sparty jsem si vyhodnotil jako nejlepší možnost,“ říká Kovář.

Na rozdíl od svého o rok mladšího brankářského kolegy Vítězslava Jaroše tak zvolil jinou cestu než zůstat na britských ostrovech. Gólman patřící Liverpoolu zamířil na hostování do Stockportu, který hraje čtvrtou nejvyšší soutěž.

„Nad tím, co je ta správná cesta, uvažuji každý den, ale je to těžké říct. Dokud to nezkusíte, tak to nevíte. Na britských ostrovech jsem zůstat chtěl, ale žádná z nabídek, které se na konci objevily, nebyly tak dobré jako Sparta,“ popisuje své rozhodování 184 centimetrů vysoký brankář.

V české lize se Kovář dostal do branky hned dva dny po dotažení hostování a remizoval s ní v Teplicích, stejně jako v následujícím domácím utkání s Baníkem. Ještě než přeletěl kanál La Manche, tak si ještě v Leicesteru poprvé v Premier League sedl na střídačku Manchesteru United.

„Není to nic speciálního, s klukama z kabiny jsem trávil de facto každý den, takže na Ronalda a další hvězdy už jsem byl zvyklý. Ale bylo to super, v Premier League jsem na lavičce nikdy nebyl a doufám, že jednou to bude i na hřišti,“ říká Kovář, který příliš nečekal, že by se ani v případě zranění či vyloučení Davida De Gey zasáhl do zápasu.

„Přede mnou tam ještě byl Tom Heaton, já byl spíš taková pojistka. Jsem vůbec rád, že jsem se dostal na lavičku. I pro Česko je skvělé vidět, že se od nás může člověk dostat až na lavičku Premier League.“

Šanci na start na Old Trafford stále vidí. „Je to stále můj vysněný cíl. Stále jsem jen na hostování, tak se mnou zřejmě nějaké plány mají,“ myslí si Kovář.

Nejbližší cíl fotbalového brankáře Matěje Kováře ovšem nesouvisí ani s Manchesterem, ani Spartou, ale s národním týmem do 21 let – postoupit přes Island na mistrovství Evropy.