První vlna vstupenek do Wembley je vyprodána. ‚Máme zažádáno o zbytek‘ říká mluvčí fotbalové asociace

A zájem o lístky byl mezi českými fanoušky opravdu velký. „Za dvě a půl hodiny od spuštění prodeje bylo prodáno asi dva a půl tisíce lístků. Aktuálně je první vlna už vyprodána,“ řekl Radiožurnálu Michal Jurman ředitel komunikace české Fotbalové asociace, která je oficiálním distributorem vstupenek u nás.

To ale neznamená, že vstupenky do Wembley už nebudou. „Máme zažádáno o zbytek lístků, abychom využili maximální kvóty, která se nám v tomto případě nabízí, je to přibližně 7600 vstupenek,“ dodává Michal Jurman.

Cena lístků na utkání hraném na slavném londýnském stadionu se pohybuje v několika kategorií od 900 do 1950 korun. Kupovat se dali a zase budou moct přes webové stránky vstupenkyfotbal.cz.

Fotbalová asociace tam nabízí kromě nich také balíčky na zápas Anglie-Česko. Jejich součástí je i autobusová nebo letecká doprava do Londýna a ubytování.

Vstupenky na březnový start kvalifikace mistrovství Evropy se dají koupit také jinou cestou, ale lidé z české Fotbalové asociace další možnosti nedoporučují vyhledávat.

„Ani u anglické fotbalové asociace nebo u neoficiálních serverů typu viagogo nemůžeme zaručit, že fanoušci na utkání budou. Ať už z bezpečnostních důvod, nebo z důvodů existence duplicitních vstupenek,“ vysvětluje ředitel komunikace Jurman.

Kdy se poslední vlna oficiálního prodeje spustí, zatím není jasné. Nejdřív se totiž musí vyřešit počet lístků, který bude pro české fanoušky k dispozici. Zápas Anglie-Česko se bude hrát ve Wembley 22. března od 20 hodin a 45 minut.