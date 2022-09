Nejen o mistrovství Evropy, ale i o olympijský sen. Fotbalisty jednadvacítky čeká baráž s Islandem

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupí do baráže o mistrovství Evropy, utkají se tam s domácím Islandem, se kterým se pak střetnou v úterý v Českých Budějovicích. A půjde nejen o účast na Euru, ale také o zachování naděje na olympijské hry v Paříži. Reykjavík (Island) 12:46 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Čvančara | Zdroj: Profimedia

Záložník Matěj Valenta je ze sportovně založené rodiny a odmala hltal různé olympijské soutěže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy z fotbalové jednadvacítky před prvním zápasem baráže proti Islandu

„Sledoval jsem tam všechny soutěže i fotbal, přestože tam není vnímaný jako hlavní. Na to ostatní sporty je radost se koukat,“ říká.

A za dva roky by třeba mohl být fotbalista Slavie hostující v Liberci přímo u toho. I když to není jisté. Matěj Valenta je ročník 2000 a právě pro něj a mladší hráče je určené příští mistrovství Evropy do 21 let, jenže na olympijské hry do Paříže smí fotbalisté narození v roce 2001 a později, výjimku dostanou z každého týmu jen tři starší fotbalisti.

„Třeba by mě jako toho staršího hráče vzali,“ usmívá se Valenta. „Pro sportovce je to nejvíc, čeho můžete dosáhnout. Sice tam jezdí mladí hráči, ale stále je to olympiáda a vyhrát medaili z olympiády se jen tak někomu nepoštěstí. Určitě se tak budeme stačit, abych se na Euro dostali.

Ne každý ale už vidí v dálce olympijskou medaili.

„Jsem ten typ člověka, pro kterého je to moc daleko. Žiju tím týdnem, který mě zrovna čeká, takže pro mě je hlavní utkání na Islandu, potom mě bude zajímat domácí utkání a pak budu řešit další věci,“ říká slávistický obránce David Jurásek.

Ani trenér fotbalového výběru do 21 let Jan Suchopárek podle svých slov možnou olympijskou účast v žádné ze svých motivačních řečí před startem baráže s Islandem nepoužil.



A není ostatně příliš divu. I v případě postupu na Euro by totiž měli čeští fotbalisté na olympijský turnaj ještě daleko, vždyť na mistrovství Evropy bude 16 týmů a na olympijské hry do Paříže jen trojka nejlepších s výjimkou pořádající Francie.