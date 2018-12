Změna u fotbalových ‚lvíčat‘. Trenéra Vítězslava Lavičku nahradí Karel Krejčí

„Nejsem smutný. Byla to dohoda obou stran - fotbalové asociace i mě. Koncem roku mi doběhne smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme prodlužovat. To je všechno,“ vysvětlil Radiožurnálu končící trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička.

Lavička působil u mládežnické reprezentace už podruhé. Jednadvacítku dovedl na ME 2017, ale při kvalifikaci na další evropský šampionát pod jeho vedením tým neuspěl.

„Ve druhém cyklu jsme bohužel úspěšní nebyli. Pokud se ohlédnu zpátky tak to bylo spravedlivé, protože Chorvatsko i Řecko byly sportovně a výkonnostně lepší než my. Pro nás je třetí místo ve skupině zklamání, ale je zapotřebí uznat, že tyhle týmy byly prostě sportovně výš,“ uznal.

Jeho nástupcem u jednadvacítky se stává Karel Krejčí, který naposledy vedl v rámci asociace tým U20. V jednadvacítce se tak dál bude potkávat s hráči, s nimiž spolupracoval již v nižší věkové reprezentační kategorii.

Jsem rád, že můžu pokračovat v započaté práci a dál budu mít pod rukama kluky, s nimiž to ve dvacítce v soutěži Elite Tournament táhneme už rok a půl. Tým má potenciál a vnitřní sílu, aby byl úspěšný i v kategorii U21,“ řekl v tiskové zpráva FAČR Krejčí.

Už v úterý 11. prosince se „lvíčata“ při losování v Nyonu dozví jména svých soupeřů pro kvalifikaci, která začne v roce 2019.

„Trenér by měl plně využít znalost nově se tvořícího výběru U21. Věřím, že tým bude úspěšný i v ostrých kvalifikačních zápasech,“ řekl předseda asociace Martin Malík.

Uvolněné místo po Karlu Krejčím na střídačce reprezentace do 20 let převezme dosavadní kouč plzeňské devatenáctky Jiří Žilák.