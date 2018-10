Krmečník se prosazuje i v reprezentaci. ‚V Česku se už dlouho neohřeje,‘ tuší Dúbravka

Slovenskou misi čeští fotbalisté zvládli a teď je čeká v Lize národů ukrajinské pokračování. Co vymyslí na soupeře trenér Jaroslav Šilhavý, bude jasné až na hřišti v Charkově. A taky se ukáže, kdo nastoupí v základní sestavě v útoku. V posledním zápase to byl bijec Michael Krmenčík. Charkov 14:47 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík proti slovenským bekům | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Tohle jsou prostě evropské zápasy. Přirovnal bych to v Evropské lize nebo k Lize mistrů. Má to náboj a spád,“ přiznává na Radiožurnálu Michael Krmenčík, že na klubové i reprezentační úrovni hraje rád.

Plzeňský fotbalista se v posledních sezonách prosazuje čím dál tím víc, dokáže rozhodovat zápasy – pokud má dostatečnou podporu. Jeho styl je založený hodně na soubojích.

„Jednoduše se bil. To je mu vlastní, často dělá teatrální věci, ale je to fantastický fotbalista a myslím, že se v Česku už dlouho neohřeje,“ prorokuje slovenský gólman Martin Dúbravka, který zaujal při reprezentačních zápasech a z české ligy se dostal až do prestižní anglické soutěže – do Newcastlu.

Právě Newcastle byl údajně jedním ze zájemců o Michaela Krmenčíka, který si náznak ostrovního fotbalu mohl vyzkoušet i teď naposledy na Slovensku v soubojích se stoperem Martinem Škrtelem – bývalým dlouholetým hráčem Liverpoolu.

A často si vyměnili názory hodně zblízka. „Oba dva jsme rozdali i přijmuli a po zápase jsme si podali ruku. Takže si myslím, že takový má fotbal být a může být i hezký,“ přemýšlí Michael Krmenčík.

Plzeňský útočník ale není jen bojovník, moc lepších fotbalových hrotů v Česku momentálně není. v Plzni ho i přes nabídky zatím udrželi a prostor dostává i v reprezentaci, která nezažívá v posledních letech nejlepší období.

Teď se to snaží změnit trenér Jaroslav Šilhavý, který má bojovné typy, jakým Michael Krmenčík je, v oblibě. V sobotu při premiéře nového kouče u národního týmu se Michael Krmenčík jednou trefil, a věří, že to dál půjde nejen jemu, ale i reprezentaci.

„Tým žije, dostal druhý dech a to jsme trošku potřebovali. Doufám, že budeme úspěšní,“ vyhlíží Krmenčík zápas na Ukrajině. Utkání Ligy národů začne ve 20.45. Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz chystá online přenos.