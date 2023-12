O kouči reprezentace se možná rozhodne příští týden. Češi během Eura využijí stadion na severu Hamburku

Česká fotbalová reprezentace bude mít během mistrovství Evropy v příštím roce v Německu základnu na severu Hamburku, kde odehraje druhý a třetí zápas skupinové fáze. Trénovat bude na nedalekém stadionu Norderstedtu. Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek nevyloučil, že výkonný výbor rozhodne o novém trenérovi reprezentačního týmu už v příštím týdnu. Asociace o tom informovala na tiskové konferenci po čtvrtečním zasedání výkonného výboru. Praha 18:28 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek nevyloučil, že se rozhodne o trenérovi reprezentačního týmu už v příštím týdnu | Zdroj: Profimedia

Šéf FAČR Fousek uvedl, že proces výběru kouče se neustále posouvá dopředu. Znovu však odmítl komentovat jména kandidátů a jejich počet.

Falešné vstupenky na fotbalové Euro jsou už v oběhu. UEFA na přeprodej lístků otevře speciální web Číst článek

Výběrem nového kouče byla v listopadu den po posledním utkání kvalifikace na Euro s Moldavskem v Olomouci pověřena pětičlenná pracovní skupina, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

Vedení FAČR konzultuje trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

„Pracovní skupina intenzivně pracovala po celou dobu od listopadového utkání. Erich Brabec, který nějakým způsobem koordinuje poradenství sportovní rady, k těmto věcem pochopitelně přispěl. Proces neustále probíhá a posouvá se,“ řekl Fousek.

Je možné, že se výkonný výbor kvůli trenérské otázce mimořádně sejde v příštím týdnu.

‚Nechceme to protahovat‘

„My jsme na výkonném výboru v Olomouci konstatovali, že bychom chtěli, aby proces byl dokončen do ledna. Na druhou stranu nechceme ho protahovat. Není to jen o konečném rozhodnutí výkonného výboru, je to i o jednáních s konkrétními kandidáty, která tomu musejí předcházet,“ uvedl Fousek.

„Teď to můžu charakterizovat tak, že všechny možnosti jsou možné. Ale samozřejmě čím dříve, tím lépe. Aby se realizační tým mohl ujmout svých pracovních činností. Není vyloučeno, že trenér bude oznámen už příští týden,“ dodal Fousek.

S losem Eura jsme spokojeni. Jasným cílem je osmifinále, říká předseda Fotbalové asociace Fousek Číst článek

Podle médií je aktuálně největším favoritem na trenérský post bývalý svazový předseda a kouč Ivan Hašek. Manažerem národního mužstva by údajně mohl být někdejší reprezentační kapitán Pavel Nedvěd.

Dalším uchazečem by mohl být bývalý trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička. Sázkové kanceláře dříve označily za největší favority kouče Slovácka Martina Svědíka a Plzně Miroslava Koubka.

„Dá se říct, že pracovní skupina a sportovní rada jsou poměrně ve shodě. Ale nechceme komentovat ani počty, ani jména. Pořád platí to, co jsme řekli v Olomouci, že nekomentujeme a ani nezveřejňujeme žádná jména, ať už se to týká trenéra, kandidátů, asistentů, manažera,“ řekl Fousek.

„V momentě, kdy bude proces dokončen a výkonný výbor přijme rozhodnutí, to pochopitelně zveřejníme,“ dodal Fousek.

Stadion Norderstedtu

Vedení FAČR zvolilo jako základnu stadion Norderstedtu, hrajícího čtvrtou ligu, na předměstí Hamburku. Hlavní výhodou je, že českému mužstvu odpadne velká část cestování.

„První důvod byl jednoznačný, česká reprezentace odehraje dvě utkání v Hamburku. Tím nám odpadne nutnost splnění parametru UEFA, že když jste od zápasového stadionu dále než 60 kilometrů, musíte využívat transferové hotely. Volba byla jednoznačná, tohle bylo hned na začátku číslo jedna,“ řekl generální sekretář FAČR Michal Valtr.

Čeští fotbalisté najdou během EURO 2024 zázemí na severu Hamburku. Trénovat bude na stadionu Edmunda Plambecka v Norderstedtu na severním předměstí Hamburku a bydlet bude v Steigenberger Hotel Treudelberg v Hamburku.



Více informací najdete v článku ➡️ https://t.co/kVw1l26yHC pic.twitter.com/lrZSCRnuZY — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) December 7, 2023

„Komunikovali jsme s některými současnými i bývalými reprezentanty a berou to jako velkou výhodu. Navíc to není daleko ani na další strategická místa, která budeme během turnaje využívat. Na letiště patnáct minut, na vlakové nádraží půlhodinka,“ doplnil pro web FAČR technický ředitel asociace Erich Brabec.

Spolu s Valtrem v neděli osobně navštívili vybraný hotel i tréninkové hřiště.

„Není to v městské zóně, je tam klid. Je tam golfový resort. Tréninkové zázemí je v řádu několika minut, do deseti až patnácti minut v dojezdové vzdálenosti. Osobně se mi zázemí velmi líbí a věřím, že ho ocení i hráči a nový realizační tým,“ připomněl Valtr, že vedení FAČR vybírá nového trenéra po Jaroslavu Šilhavém.

Vrba slaví životní jubileum, čerstvý šedesátník patří k nejúspěšnějším trenérům v historii ligy Číst článek

Hotel předloni získal německou designovou cenu a disponuje mimo jiné posilovnou, bazénem nebo wellness. „Zohlednili jsme zkušenosti ze všech předchozích šampionátů. Reprezentace by měla mít maximální komfort,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.

„Na místo budou až do zahájení turnaje dojíždět zástupci FAČR, aby přípravy běžely podle plánu. Je zapotřebí domluvit veškeré detaily týkající se pobytu týmu a jeho sportovní přípravy, ale také dořešit další témata jako branding tréninkového stadionu nebo vybudování tiskového střediska v jeho blízkosti,“ dodal Valtr.

Český tým dorazí na základnu 13. června, tedy pět dnů před prvním zápasem své skupiny, který odehraje v Lipsku proti Portugalsku. K dalším dvěma duelům proti vítězi březnového play off C a Turecku nastoupí v Hamburku.