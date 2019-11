Šilhavý doplnil nominaci, k národnímu týmu se připojili Doležal, Kalvach a nováček Ševčík

Nominaci české fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem a v Bulharsku doplnili útočník Martin Doležal a záložníci Lukáš Kalvach a Petr Ševčík, který je v národním A-týmu nováčkem. Na pondělním srazu reprezentace v Praze to novinářům řekl asistent trenéra Jiří Chytrý. Praha 13:45 11. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Ševčík | Foto: Martin Malý | Zdroj: SK Slavia Praha

Pětadvacetiletý Ševčík si vysloužil premiérovou pozvánku za své výkony ve Slavii, která suverénně vede ligovou tabulku a hraje Ligu mistrů. Ve své kariéře prošel všemi mládežnickými reprezentacemi. V nominaci je aktuálně osm slávistů.

Plzeňský středopolař Kalvach byl poprvé nominován v září a v říjnu v přípravě proti Severnímu Irsku si připsal dosud jediný reprezentační start. Jablonecký Doležal pak doplnil dvojici útočníků Michaela Krmenčíka se Zdeňkem Ondráškem.

„Lukáš Kalvach už s námi byl a potvrdil formu i v lize, stejně jako Martin Doležal. Petr Ševčík hraje velmi dobře za Slavii a rozhodli jsme se pro něj i z hlediska jeho typologie, navíc může nastoupit uprostřed i ze strany,“ uvedl Chytrý pro Radiožurnál.

V nominaci po zranění chybí jiná ofenzivní opora Patrik Schick, který figuroval mezi náhradníky, ale šance na jeho dodatečné povolání byla mizivá. "Varianta byla jen jedna a to ta, že Patrik bude zdravotně v pořádku a klub ho uvolní. To se nestalo, takže tím to padlo," prohlásil Chytrý.

Mimo hru jsou kvůli zranění i David Pavelka, dlouhodobě kapitán Bořek Dočkal i jeho zástupce Marek Suchý. Ve výběru na Kosovo a Bulharsko je 23 hráčů a podle Chytrého nikoho z nich netrápí závažnější zdravotní potíže.

„Zdravotně jsou všichni v pořádku. Jsou tam nějaké drobné šrámy ze zápasů, ale všichni by měli být k dispozici. To je samozřejmě dobrá zpráva,“ řekl asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

Závěr kvalifikace rozhodne o tom, zda český celek postoupí na evropský šampionát. Reprezentanti nejprve ve čtvrtek v Plzni přivítají Kosovo, před nímž drží o bod druhé místo ve skupině. V případě vítězství si zajistí postup. V neděli pak národní tým uzavře kvalifikaci v Bulharsku.

Fotbalisté se začnou připravovat v Praze a v úterý odpoledne se přesunou do Plzně. „Příprava je o den kratší než obvykle, máme míň času na taktické věci. Práci s týmem směrem k zápasu budeme muset udělat de facto zítra, plus máme nějaké minimum času ve středu na oficiálním tréninku v Plzni. Čili máme prakticky jeden den na přípravu,“ uvedl Chytrý.

