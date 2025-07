Reprezentační gólman Kovář míří na hostování do Eindhovenu. Nizozemci za něj dají 123 milionů

Brankář fotbalové reprezentace Matěj Kovář podepsal smlouvu s klubem PSV Eindhoven, kam zamíří na hostování z Leverkusenu. Kontrakt platí do roku 2030, PSV má opci na přestup. Nizozemský mistr příchod pětadvacetiletého gólmana oznámil na svém webu. Bayer podle německých zdrojů získá fixní částku pět milionů eur (123 milionů korun), další dva miliony eur (49 milionů korun) pak může dostat díky bonusům. Eindhoven 10:23 15. 7. 2025 (Aktualizováno: 10:51 15. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matěj Kovář v německém Leverkusenu dosud plnil roli brankářské dvojky (archivní foto) | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Kovář přestoupil do Leverkusenu předloni v létě z Manchesteru United poté, co v předešlé sezoně hostoval ve Spartě, které pomohl k ligovému titulu.

V německém klubu plnil český reprezentant roli brankářské dvojky za Lukasem Hradeckým, chytal nicméně v evropských pohárech včetně Ligy mistrů.

V Eindhovenu by měl zaujmout pozici jedničky. Kovář se stal druhým českým gólmanem, který v krátké době zamíří do špičkového klubu nizozemské ligy. Na roční hostování do Ajaxu Amsterdam z Liverpoolu odešel Vítězslav Jaroš.

Brankář s výškou 196 centimetrů se okamžitě zapojí do tréninkového kempu v německém Marienfeldu.

Nově s číslem 32

„S přestupem jsme velmi spokojeni. Matěje sledujeme už dlouho. Vítáme v něm spolehlivého brankáře, který je zároveň dobře schopen hrát s míčem oběma nohama. Spolu s Nickem Olijem nyní může zabojovat o to, kdo bude hájit branku PSV. V mužstvu teď díky nim máme dva špičkové brankáře,“ uvedl sportovní ředitel PSV Earnest Stewart.

Kovář ujistil, že přichází „velmi hladový“. „V první řadě se mi tu dostalo fantastického přivítání. Moje přítelkyně a všichni ostatní, kteří se mnou cestovali, byli ohledně toho, co zatím zažívají s lidmi v klubu, jen pozitivní. To jen potvrzuje můj počáteční pocit z PSV. Byl jsem nadšený od první minuty a jsem přesvědčen, že je to nejlepší prostředí pro můj rozvoj jako fotbalisty i jako lidské bytosti. Okamžitě se tu cítím pohodlně a bezpečně,“ řekl rodák z Uherského Hradiště.

Na dresu bude mít číslo 32. „Číslo 1 i moje předchozí číslo 17 byly obě obsazené. Pamatuji si, že Christian Abbiati, mimo jiné bývalý brankář AC Milán, kdysi chytal s číslem 32 na zádech. Pro mě to číslo vždycky vyzařovalo něco solidního a spolehlivého,“ uvedl s úsměvem.

‚Stoprocentně připraven‘

„Matějovu pozici jsme chtěli během letní přestávky jednoznačně vyřešit. Matěj potřebuje cítit důvěru a chytat na pravidelné bázi. Cílem bylo najít kvalitní klub v dobré evropské soutěži, ideálně s možností pohárové konfrontace. PSV je v našich očích skvělou variantou,“ vysvětlil Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

„Úřadující nizozemský mistr s podporou skvělých fanoušků v zádech bude útočit na mistrovský hattrick, zároveň se může těšit na souboje v Lize mistrů. Tým je kvalitní, mezinárodní, celý klub se prezentuje maximálně profesionálním nastavením. Sportovní vedení klubu v čele se zkušeným a úspěšným hlavním trenérem Peterem Boszem o Matějův příchod velmi stálo, sám Matěj je na novou výzvu stoprocentně připraven,“ dodal hráčský agent.

Kovář v posledním roce pod trenérem Ivanem Haškem dělal jedničku v reprezentaci, nechyběl ani v jednom letošním utkání národního týmu. Celkem si dosud za české A-mužstvo připsal 13 startů.