Revoluce ve fotbalové lize. Nejpozději od jara chce využívat videorozhodčí

První fotbalová liga by v nadcházející sezoně měla nejpozději od jara začít využívat videorozhodčí v online režimu. Vedení soutěže by povolení rádo získalo už v průběhu podzimu a v jeho závěru chce začít video využívat, musí však nejprve splnit podmínky Mezinárodní pravidlové komise IFAB a získat souhlas všech ligových klubů. Praha 12:12 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbal (ilustrační foto) | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Česká liga se jako jedna z devíti zapojila do testování videorozhodčích v offline režimu a plánovala v tom pokračovat. Když ale německá bundesliga obdržela výjimku, že už od nadcházejícího ročníku může video využívat naplno, ačkoli FIFA má pravidlo oficiálně schválit až za rok, vedení Ligové fotbalové asociace se rozhodlo o výjimku rovněž zažádat.

„Ještě před měsícem jsme počítali s dalším testováním, ale na základě toho, že se otevřela možnost, jsme se rozhodli nástup videa urychlit. Dostali jsme od IFAB podmínky, po jejichž splnění můžeme zavést online režim,“ řekl na dnešní tiskové konferenci před pátečním startem sezony předseda LFA Dušan Svoboda.

Testy a doškolení rozhodčích

Pro obdržení výjimky musí LFA zorganizovat určitý počet nesoutěžních zápasů v online režimu, k čemuž mimo jiné využije juniorskou ligu. Rovněž musí být doškoleni rozhodčí. „Bude to náročné, ale uděláme maximum pro to, aby video bylo k dispozici od jara. Je jen na nás, jak rychle to budeme schopni zvládnout. Mám ambici, abychom ho mohli využít už v závěru podzimu, abychom měli už s čím pracovat přes zimní přestávku, ale to zatím nemohu slíbit,“ prohlásil Svoboda.

Podmínkou pro to, aby sudí mohli při zápasech využívat konzultaci s videem, je také souhlas všech ligových klubů. „Nyní o tom budeme s kluby diskutovat. Ale chci, aby s tím souhlasily všechny ligové kluby. Zaslechl jsem už i názory, že to naruší regulérnost soutěže, když to není v celé sezoně. To si ale nemyslím. Třeba na tenisových grandslamech mají jestřábí oko jen na některých kurtech a nikdo to nezpochybňuje,“ podotkl Svoboda.

Zkušební režim

LFA zatím nemá přesný odhad, jak bude celý projekt finančně nákladný. „Před dvěma měsíci jsme počítali s tím, že celá sezona bude ve zkušebním režimu, náklady jsme měli spočítané na nějaké dva miliony korun. Samozřejmě v ostrém provozu budou náklady výrazně větší. Samozřejmě nejsme schopni do toho investovat miliony eur jako v Německu, ale když jsem začal oslovovat podnikatele, tak jsem pochopil, že nebude problém na to z velké části získat sponzory,“ ujistil Svoboda, že financování bude ze soukromých zdrojů. „Pokud by video odstranilo i polovinu sporných momentů, tak to za tu práci stojí,“ dodal.

Výkonný ředitel ligy Tomáš Bárta, který má projekt na starosti, však zároveň řekl, že ani zavedení videa do plného režimu stále neznamená, že video se stane trvalou součástí fotbalu. „I udělení výjimky Německu je považováno pouze za druhou fázi testování. Teprve pak FIFA řekne, zda to schvaluje. Ale domnívám se, že už je to tak daleko, že to snad ani nemůže být neschváleno,“ řekl Bárta.

Pokuta bez účinku

Kromě videorozhodčích je již dříve avizovanou novinkou pro nadcházejí sezonu možnost disciplinární komise dodatečně trestat hráče za simulování zákazem startu až ve dvou zápasech.

„Trestání pokutou nemělo preventivní účinek. To má jen vědomí hráčů, že jim může být za simulování pozastavena činnost na soutěžní utkání. Je to nešvar a podvod a to musí být trestáno. Proto disciplinární komise dostala pravomoc a navíc je tam od nás apel, aby se tím komise zabývala intenzivně a využívala možnost zastavovat činnost, pokud bude mít simulování vliv na výsledek,“ řekl Svoboda a dodal, že komise nebude trestat simulování, za které rozhodčí už při utkání udělí žlutou kartu.