AS Řím i se Schickem v sestavě smazal třígolovou ztrátu a vyřadil Barcelonu. Postupuje i Liverpool

Manchester City - Liverpool FC 1:2 (první zápas 0:3)

Jak v prvním utkání vlétl do utkání Liverpool, tak tentokrát se činil Manchester City. A hned ve druhé minutě se domácí dočkali odměny, když po laciné liverpoolské ztrátě Sterling vybídl přesnou přihrávkou ke skórování Gabriela Jesuse. A city tlačilo dál, do vápna Liverpoolu létal jeden míč za druhým, ale hostující obrana s vypětím všech sil odolávala. Ve 33. minutě ale Jürgenu Kloppovi na lavičce Liverpoolu zatrnulo, když Sterling upadl ve vápně po kontaktu s Robertsonem. Rozhodčí se ale rozhodl penaltu nezapískat.

Pár minut před koncem první půle se Citizens dočkali druhé branky, jenže sudí chybně branku neuznali kvůli domnělému ofsajdu. Liverpool si mohl pořádně oddychnout, zvlášť když ještě chvíli předtím nastřelil domácí Bernardo Silva tyč. Těsně před hvizdem se pak do první šance dostali i hosté, ale Oxlade-Chamberlain po obejití brankáře z úhlu minul.

Do druhého poločasu už vstoupili hosté lépe, nenechali se hned zatlačit a sami začali vystrkovat růžky. A v 56. minutě byli za své zlepšení odměněni brankou Mohameda Salaha, který se dostal k dorážce po Maného průniku. Inkasovaný gól byl pro domácí těžkou ránou a byť se snažili, vyložené šance jako v prvním poločase si nevypracovávali. Naopak třináct minut před koncem chyboval Otamendi a Firmino ukázkovým zakončením poslal hosty do vedení i do semifinále.

AS Řím - FC Barcelona 3:0 (první zápas 1:4)

I v Římě šli domácí brzy do vedení, jen to Džekovi trvalo o něco déle než manchesterskému Jesusovi. Bosenský útočník, který prošel i českou ligou, se trefil „až“ v 6. minutě a vlil svému týmu další síly do žil. I dál bylo AS aktivnější a po půl hodině hry se mohl blýsknout i český útočník Patrik Schick, když si naskočil na Florenziho centr, jenže jeho zakončení hlavou skončilo vedle. Po pár minutách měl další šanci Džeko, ale jeho hlavičku vyrazil Ter Stegen.

Dvanáct minut po půli dostali domácí obrovskou šanci přiblížit se na rozdíl jediného gólu, když po faulu Piquého nařídil rozhodčí pokutový fotbal. A Daniele De Rossi nezaváhal a zvýšil na 2:0. I pak se AS hnalo dopředu a postupovou branku mohli dát postupně znovu De Rossi a střídající El Shaarawy, ale ani jeden míč do brány nedostal, a tak musel kýžený třetí gól vstřelit po rohovém kopu stoper Konstantinos Manolas. AS Řím tak zvítězil 3:0 a po venkovní porážce 1:4 díky vstřelenému gólu na hřišti soupeře postupuje do semifinále.

Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0)

Branky: 2. Jesus - 56. Salah, 77. Firmino. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar (všichni Šp.). ŽK: Ederson, B. Silva - Mané, Alexander-Arnold, Firmino, Van Dijk. Diváci: 53.461. První zápas 0:3, postoupil Liverpool.



AS Řím - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Branky: 6. Džeko, 58. De Rossi z pen., 82. Manolas. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Jesus, Fazio - Piqué, Messi, L. Suárez. Diváci: 56.580. První zápas 1:4, postoupilo AS Řím.