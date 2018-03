Rivalita Sparty a Slavie překračuje hranice Prahy. 'U nás se dělila celá dědina,' vzpomíná trenér Hapal

Chuderov je menší obec kousek od Ústí nad Labem a malý je také výčep ve zdejší fotbalové klubovně. Dva kulaté znaky Sparty a Slavie tady ale jen sotva přehlédnete, z jednoho sudu točí pivo sparťanům, z druhého slávistům. Povzbudivé vzkazy pro fanoušky dvou největších českých klubů najdete i na toaletách, nad pisoáry s fotbalovými brankami a míči.

V sobotu čeká ligu derby pražských S. Sparta do něj jde s novým trenérem a Slavie z pozice favorita Číst článek

Ano i tady se lidé dělí - a to hlavně při derby - na slávisty a sparťany, podobně jako na dalších místech republiky. Třeba v obci Břest na Kroměřížsku, odkud pochází současný trenér letenských Pavel Hapal.

„Prakticky celá země tím žije. Často i na malých vesnicích. Já jsem rodák z Břestu, tam se celá dědina dělila na slávisty a sparťany. Tak to fungovalo a tak to podle mě funguje i dnes. Je to určitě sledovaný zápas nejen pro lidi z Prahy, ale i pro lidi z daleké Moravy,“ říká Hapal.

Možná si vzpomínáte na nejrůznější sázky i na to, jak osamocení byli ve vašem školním kolektivu třeba fanoušci Dukly oproti těm, kteří drželi palce jednomu z pražských "S". Kluby přátel Slavie a příznivci Sparty mají pobočky po celé republice, pořádají plesy a také zájezdy na utkání. Ať je postavení celků v tabulce jakékoli, derby je pokaždé tím největším zápasem v lize a začínají to chápat i ti, co do jednoho z klubů přijdou ze zahraničí.

Trenér Svědík s Jihlavou ohromuje ligu. Co s odepisovaným týmem provedl, že se mu tak daří? Číst článek

„Už jsou tady nějaký pátek a vnímají tu atmosféru okolo,“ myslí si útočník Sparty David Lafata.

Atmosférou derby jsou zřejmě nejvíce poznamenaní fotbalisté, kteří v klubech hráli už od žákovských let. Třeba slávistický záložník Tomáš Souček chodil povzbuzovat své barvy i na tribunu mezi nejskalnější příznivce.

„Občas to bylo bláznivé, občas se to odvíjelo podle atmosféry, jak se vedlo, jak se prohrávalo a tak. Nejlepší zápas bylo asi derby, kdy jsme na Spartě vyhráli 4:1. To bylo úžasné, to bylo asi nejhezčí derby," vzpomíná Souček.

Podobný výsledek by pochopitelně slávisté uvítali i teď. Pojistili by si jím druhou příčku a posílili boj o tu první. Naopak sparťané potřebují vyhrát, aby se jim pohárové pozice ještě víc nevzdálily. Utkání začne v sobotu v 17.30.

"Rivalita Sparty se Slavií je krásná a nepomíjející. Přečká generace, přetrvá věky..."



Co pro vás znamená derby?



❤️ vs. ⚪ pic.twitter.com/2CgxzumGMS — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 15. března 2018