Hrál za Newcastle, teď střídá v Liberci. ‚Hraje se tu jinak, ještě si zvykám,‘ říká fotbalista Aarons

Rolando obere o míč Brazilce Fernanrdinha, pláchne obraně Manchesteru City a vstřelí vítězný gól v pohárovém utkání. Všechno to sledovaly desítky tisíc fanoušků, mnozí možná uznale pokyvovali hlavou a přemýšlí nad tím, co všechno by mohl tenhle osmnáctiletý fotbalista v Anglii jednou dokázat.

A teď návrat do přítomnosti. O čtyři roky později, na podzim roku 2018 nastupuje Rolando Aarons k utkání na místě nejen fotbalově hodně vzdáleném britským ostrovům, na ne zrovna zaplněné pražské Julisce. Na sobě nemá černobílý, pruhovaný dres Newcastlu, ale ten liberecký…

„Kontaktovali mého agenta, měli zájem. A upřímně, neměl jsem v tu chvíli mnoho možností. Mám za sebou složitější období, a Liberec mi přišel jako dobrá volba. Zajímavý klub, skvělý tým, takže to dávalo smysl,“ řekl na Radiožurnálu Rolando Aarons.

Při vší úctě k české nejvyšší soutěži to může působit jako výkonnostní sešup, sám rodák z Jamajky přiznává, že se nevzdává cíle znovu hrát Premier League a po zranění a nepovedeném hostování v italské Veroně se zkouší dostat zpět přes zápasy ve Fortuna lize.

„Je lepší, než jsem čekal, a to výrazně. Jsem vážně překvapený. Dobré týmy, dobří hráči… Hraje se tady trochu jinak, hodně soubojů. Ještě si zvykám,“ přiznává.

Zatím se nedá říct, že by byl Rolando pro českou soutěž bůhvíjakým oživením a pro soupeře vyloženě hrozbou, a přestože zanechal stopu v anglické lize, v Česku zatím většinou před úvodním hvizdem usedne jen na lavičku.

„Čekám od něj víc. Vzali jsme ho sem, aby pomohl góly a výkony, ale momentálně vidíme jeho šance na střídání, kde by měl oživovat hru. Ale budu plánovat, aby naskakoval od začátku, ale musí zlepšit bránění,“ říká trenér Slovanu Zsolt Hornyák.

„Sám mi říkal, že se v Čechách trénuje víc než v Anglii, to jsem překvapený,“ přiznává trenér.

'V Anglii je víc možností'

Pro jeho svěřence je samozřejmě angažmá na severu Čech velkou změnou, nejen fotbalově.

„Je to jiné, byl jsem zvyklý žít ve velkém městě, přijde mi, že v Anglii je víc možností. Je pravda, že ve volném čase jsem teď většinou doma a hraju na Fifu,“ dodává Rolando Aarons, kterému skončí hostování ve Slovanu na konci podzimní části sezony.

Co bude dál, netuší, na přímý návrat do Premier League to ale zatím nevypadá.