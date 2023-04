Jedna z největších kauz českého fotbalu je u soudu. ‚Necítím se vinen,‘ říká vlivný funkcionář Berbr

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace České republiky Roman Berbr odmítl vinu v největší kauze v českém fotbale od roku 2004. Plzeňský okresní soud začal v pondělí jednat o obvinění z korupce a ovlivňování fotbalových zápasů v letech 2019 a 2020. Obžalobě čelí 21 lidí. Mělo podle ní docházet k organizované trestné činnosti při uplácení rozhodčích, aby zvýhodnili FK Slavoj Vyšehrad. Plzeň 17:36 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Berbr stojí před soudem, vinu odmítá (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jednání, na které soud kvůli velkému zájmu prodával vstupenky, začalo v devět hodin přečtením šestnáctistránkové obžaloby. V té státní zástupce Jan Scholle popsal údajné ovlivňování utkání přes rozhodčí pomocí úplatků ve snaze posunout Slavoj Vyšehrad ze třetí do druhé ligy.

Scholle také popsal údajné vyvádění prostředků z fotbalového svazu Plzeňského kraje, který měli obžalovaní připravit o víc než 2,32 milionu korun. Činnost skupiny označil státní zástupce jako organizovaný zločin.

Roman Berbr uvedl, že se necítí vinen a že je ochoten vypovídat, před soudem tak učiní v úterý. Berbrovi obhájci řekli, že odmítají obžalobu ve všech jejích bodech a že by byl Berbr členem organizované zločinecké skupiny.

Kromě Berbra stojí před soudem například někdejší sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad.

Rogoz, který rovněž prohlásil, že se necítí vinen, bude také vypovídat v úterý. Grímm, jenž naopak vinu přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, bude vypovídat jako poslední 18. května. Zájem o uzavření dohody projevil také Káník, jehož soud vyslechne 20. dubna.

Až 12 let vězení

Vinu cítí ještě dva obžalovaní, většina ostatních ji ale odmítla. Zástupce Vyšehradu navíc upozornil na to, že klub už byl potrestán disciplinární komisí Fotbalové asociace České republiky a neměl by tedy být za stejný skutek trestán dvakrát. Dva obžalovaní výpovědi odmítli.

Berbra a další lidi viní státní zástupce rovněž ze zpronevěry, připravili podle něj Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun. Za činnost v organizované zločinecké skupině Berbrovi hrozí až 12 let vězení, Rogozovi, Grímmovi a Káníkovi až deset let, většině zbylých obžalovaných hrozí za uplácení nebo přijímání úplatku tresty do dvou do čtyř let vězení.

Média bývalého rozhodčího Berbra dlouhodobě označovala za kontroverzní osobu s velkým vlivem na fotbalové sudí. Rogoz v minulosti čelil obvinění, že se coby funkcionář příbramského klubu pokusil uplatit hráče Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však zprostil obžaloby. Káník zase figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků. Vyšehrad byl kvůli úplatkářské aféře vyloučen z třetí ligy.