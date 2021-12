‚Pls help.‘ V policejním spisu ke kauze Berbr figuruje podle médií i jméno hradního kancléře Mynáře

V policejním spisu ke kauze bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra, který čelí stíhání kvůli údajné korupci a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy, figuruje jméno vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře. Napsal to server Seznam Zprávy. Berbra měl požádat o pomoc, která se podle vyšetřovatelů týkala podpory či ochrany prvoligového klubu 1. FC Slovácko před rozhodčími. A to v tom smyslu, aby sudí klubu neublížili. Praha 10:38 10. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V policejním spisu ke kauze bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra podle serveru Seznam Zprávy figuruje jméno kancléře Vratislava Mynáře | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle serveru Mynář psal Berbrovi SMS ohledně pomoci pro 1. FC Slovácko v roce 2018 a detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu objevili tuto korespondenci při analýze dat z Berbrových mobilních telefonů.

Rozhodčí Královec ukončil kariéru. ‚Už nebylo čeho dosáhnout,‘ napsal sudí v dopise Číst článek

Jak server Seznam Zprávy uvádí, podle policejního orgánu Mynář skrytě žádal fotbalového funkcionáře Berbra o „dozor“ nad nominací rozhodčích, kteří rozhodovali utkání týmu 1. FC Slovácko.

V sezonách 2017/2018 a 2018/2019, ze kterých zaznamenaná komunikace pochází, bojoval tým z jihu Moravy o záchranu v prvoligové soutěži.

Mynář měl podle serveru 12. dubna 2018 napsat Berbrovi zprávu: „Hezký den v sobotu přijede popravčí četa nebo je to ok?“ Tehdejší místopředseda mu na to měl odpovědět, že to zjistí. Mynář mu na to poslal: „Pls help.“ (Prosím pomoc). Berbr odpověděl stručně: „Vše ok.“ Diskuse proběhla dva dny před utkáním Slovácka s Brnem, které celek z Uherského Hradiště vyhrál 1:0.

Mynář odmítl na dotazy serveru prostřednictvím mluvčího prezidentské kanceláře odpovědět.

Roman Berbr na tiskové konferenci Fotbalové asociace | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vyšetřovatelé ve své poznámce podle Seznam Zpráv poukazují na to, že Mynář v této věci oslovoval Berbra, ačkoli jemu z pozice místopředsedy asociace oficiálně žádná pravomoc nad nasazováním rozhodčích nenáležela. To měla v kompetenci komise rozhodčích, do jejíž práce Berbr neměl zasahovat.

Rozhodčí si předávali úplatky přímo v šatně, plyne z policejních záběrů Číst článek

Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal loni v polovině října policejní zásah na několika místech včetně pražského sídla Fotbalové asociace ČR.

Nejvýše postaveným v aféře, ve které je obviněno přes dvacet lidí, je právě Berbr, který už nefiguruje v žádné z fotbalových funkcí. V polovině ledna byl stejně jako někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz propuštěn z vazby. Ve vazební cele předtím skončili proto, aby nemohli ovlivňovat svědky.

Berbr čelí také podezření ze zpronevěry. Podle dřívějších informací vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu s dalšími lidmi zpronevěřili 850 000 korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu.