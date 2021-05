Ronaldova budoucnost je zahalena tajemstvím, návrat do Portugalska není podle agenta na stole

Fotbalový svět se zájmem přihlíží, kam povedou další kroky portugalského útočníka Cristiana Ronalda. Ten letos oslavil šestatřicáté narozeniny, a přestože v Itálii stále patří mezi nejobávanější střelce, média začala spekulovat o tom, že by se pětinásobný držitel Zlatého míče vrátil dohrát kariéru do Sportingu Lisabon. To ale Ronaldův agent Jorge Mendes vyvrátil.

Turín (Itálie) 12:09 15. května 2021