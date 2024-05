Rosickému se trpělivost vyplatila. Sparta měla vyváženější kádr než Slavia, chválí šampiony Koller

Fotbalisté Sparty obhájili mistrovský titul, v předposledním kole finálové skupiny zvítězili na stadionu Mladé Boleslavi 5:0 a před druhou Slavií už mají v tabulce nedostižný čtyřbodový náskok. Právě proti sešívaným hráli sparťané nedávno a nerozhodný výsledek v derby byl pro zbytek nadstavbové části zásadní. Myslel si to i historicky nejlepší střelec reprezentace Jan Koller. Praha 12:30 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty slavili zisk titulu ihned na hrací ploše stadionu v Mladé Boleslavi | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Rozhodlo debry, které Sparta zvládla a neprohrála,“ říká Jan Koller, kterému bylo už několik dní jasné, jak sezona dopadne. Sparta získala stejně jako loni víc bodů než Slavia a někdejší útočník reprezentace říká, v čem byla tentokrát lepší.

„Kádr má vyváženější, trenér Priske tam vytvořil dobrou atmosféru. Hráčům se daří a mají navrch před Slavii, kde Trpišovský hodně rotuje s hráči a nemá kostru týmu. Priske ve Spartě vybudoval kvalitní tým a po zásluze je na vyšší úrovni, než Slavia,“ hodnotí někdejší útočník Sparty.

Jan Koller v minulosti v Dortmundu hrával i se současným sportovním manažerem letenského klubu Tomášem Rosickým. „Pro Tomáše to byla nová zkušenost, musel si vše odpracovat a teď sklízí ovoce. Hlavně se skvěle trefil v angažování trenéra Priskeho,“ všímá si Jan Koller jednoho ze zlomových okamžiků.

Faktor Priske

Dánského trenéra Briana Priskeho přivedl Rosický do klubu před minulou sezónou. Bylo to po několika nepovedených ročnících Sparty. V době, kdy už se na veřejnosti spekulovalo také o manažerské pozici Rosického.

„Je to muž na svém místě. Je pracovitý a konečně to přináší ovoce. Je to hodně stresující povolání. Ze začátku jsem mu to nezáviděl, ale teď mu přeji, že se daří. Trpělivost se vyplatila,“ myslí si Jan Koller, který má teď radost i za Tomáše Rosického.

Kollera těší také Dortmund, za který oba společně hrávali. Bundesligový klub si v aktuální sezoně vybojoval postup do finále Ligy mistrů.

„Vůbec jsem to nečekal. Nepočítal jsem s tím, že postoupí ze základní skupiny, protože to byla skupina smrti. V play off to několikrát vypadalo, že jsou na vypadnutí, ale nakonec se dostali do finále. Je to trochu zázrak, ale jsem za to rád,“ těší se Koller na finále Ligy mistrů, ve kterém se německý celek ve Wembley 1. června utkají s Realem Madrid.

„Chtěl jsem jet do Wembley, ale bohužel mi to nevyjde. Nečekal jsem, že Borussia půjde tak daleko, takže už mám naplánované jiné akce. Na finále ale půjdu do studia jako expert, takže se těším,“ přiznává Koller, kterého na začátku června čeká i jedna tenisová akce – exhibiční čtyřhra v rámci turnaje v Prostějově.