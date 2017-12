Malý a velký. Rosický a Koller se znovu potkají na Letné

Rosický a Koller. Malý a velký. Dva bývalí čeští fotbalisté se teď mohou potkávat na Spartě častěji, oba už bez kopaček. Tomáš Rosický zakončil kariéru nedávno, Jan Koller už dříve, a i kvůli neuspokojivým podzimním výsledkům Sparty dostal nedávno otázku, jestli by se někdy nechtěl stát trenér​em. Praha 13:17 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kariéry trenéra se Jan Koller vzdal a vrhl se na tenis | Foto: Kamil Jáša

„Bydlím v Monaku. Do Čech sice jezdím, ale základní život mám v Monaku. Spolupracuji se Spartou, mapuji jim Francii. Uvidíme, kam to bude směřovat dál,“ říká Jan Koller.

Také od něj zaznělo, že začíná. Bývalý Sparťan Lukáš Zelenka se nechal slyšet, že by rád viděl Tomáše Rosického jako trenéra dětí. Bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu, ale zamířil do vedení klubu. Jan Koller má na starosti skauting, ale na trenérskou pozici se nevidí.

„Nikdy jsem k tomu netíhnul. Nikdy jsem se jako hráč nepřipravoval na trenéřinu, že bych se díval na trenéry a sledoval, jak trénují. Nemám na to povahu, chci se spíše ubírat jiným směrem. Baví mě skauting, sledování hráčů.“

Vedení letenského klubu v týdnu potvrdilo, že na lavičce zůstává italský trenér Andrea Stramaccioni. I to je téma, které Koller na dálku z Monaka, nebo i z Čech sleduje. „Samozřejmě sleduji veškeré dění ve fotbale. Mám přehled,“ popisuje.

„Nejblíže mám ke sportovnímu úseku, to je bez debat. Co jiného mohu nabídnout? Všude, kde jsem byl, mě zajímala celá struktura klubu, jak je vedený. Když jsem byl deset let v Arsenalu, zajímal jsem se, jak funguje vše ostatní, nikoliv jen ten sportovní úsek,“ navazuje na Jana Kollera jeho bývalý spoluhráč Tomáš Rosický.

Na trenérskou profesi to teda zatím ani u jednoho nevypadá. Koller tak alespoň nabízí řešení pro zimní pauzu a následnou jarní část.

„Je to jiné, než si to představovalo vedení. Věřím, že teď se musí myslet do budoucna. Dát to nějak dohromady a připravit se na další sezonu. Zatím to nefunguje,“ říká bývalý fotbalista Sparty, reprezentace a třeba i Dortmundu Jan Koller.