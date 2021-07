Méně faulů, plynulejší hra. Rozhodčí na Euru razí nový metr, Příhoda chce podobný přístup i v české lize

Obvykle bývají první „na ráně“, na fotbalovém Euru ale sklízí převážně chválu. Rozhodčí nastavili na šampionátu nový metr při posuzování nedovolených zákroků a citlivě zachází i s jinak kritizovaným systémem VAR. Výsledkem je plynulejší hra i inspirace pro nadcházející ligovou sezonu. „Je to dobrý studijní materiál, chtěli bychom se tomu přiblížit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz nový předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Radek Příhoda. Praha 9:41 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Danny Makkelie pomáhá na nohy anglickému záložníkovi Bukayu Sakovi | Foto: CARL RECINE | Zdroj: Reuters

Od prvního utkání na šampionátu se několikrát za zápas opakuje stále stejná scéna – důrazný souboj, pád, hlasitý ryk jednoho z hráčů a… dál už nic. Píšťalka se neozývá, hra vesele pokračuje.

Jako by člověk místy sledoval jiný sport, a ne fotbal posledních let prošpikovaný teatrálními pády a spornými verdikty. Sudí na Euru zkrátka pouští hru, snaží se minimálně kouskovat zápas a pískat jen vyložené fauly.

„Měřítko, které sudí na šampionátu předvádí, se nám samozřejmě zamlouvá. I práce se systémem VAR vypadá tak, jak bychom si ji představovali. Je to dobrý studijní materiál pro všechny rozhodčí i delegáty,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf českých sudí Radek Příhoda.

Náznaky volnějšího řízení utkání se objevovaly na evropské scéně už v průběhu sezony. Nastavený metr na šampionátu je ale ještě výrazně jinde. A objevit by se brzy mohl i v české lize.

„Chtěli bychom se tomu přiblížit, ale musíme si uvědomit, že na Euru píská evropská špička,“ podotkl Příhoda. „Počkejme si ještě do konce turnaje, UEFA to celé určitě vyhodnotí. My pak seznámíme týden před začátkem ligy média, veřejnost a hráče, jak bychom si to představovali v české lize,“ dodal.

Méně faulů, méně karet

Nový, benevolentnější metr v posuzování nedovolených zákroků na Euru potvrzují i čísla.

Na předchozích třech evropských šampionátech se ustálil průměr téměř přesně na čtyřech žlutých kartách na zápas. Na letošním Euru dává 132 žlutých napomenutí ve 44 utkáních přesně číslo tři, jak ukazují oficiální statistiky UEFA.

Srovnání české ligy ze sezony 2020/21 a Eura 2020 Fauly: Česká liga: 31,5/zápas × Euro: 22,8/zápas Žluté karty: Česká liga: 4,11/zápas × Euro: 3/zápas

Průměr kolem čtyř žlutých karet na utkání se dlouhodobě potvrzuje i v české lize (v minulé sezoně 4,11). Zásadní rozdíl je i v porovnání počtu faulů – v tuzemské soutěži jsme viděli během jednoho ligového zápasu v průměru 31,5 faulu, na Euru 2020 je to pouze 22,8.

Statistika z aktuálního turnaje vykazuje trend, který zdánlivě nemůže mít negativa. Nejen čeští fanoušci si ale dobře pamatují, kterak izraelský sudí Orel Grinfeld v utkání Evropské ligy Rangers – Slavia tak dlouho váhal s karetními tresty na konto přemotivovaných domácích hráčů, až série zákeřných faulů vyústila v brutální kop Kemara Roofeho do hlavy brankáře Ondřeje Koláře.

„Když tu hranici pochopí hráči i kompletní týmy, tak nevidím důvod, proč by mělo docházet až k takovým zákrokům a zraněním. Samozřejmě je to fotbal, k něčemu může dojít, ale nemyslím si, že by to mělo přecházet k nějaké brutalitě,“ řekl serveru iROZHLAS.cz zkušený ligový sudí Ondřej Ginzel.

Fungující VAR

Podle Ginzela je důležité, aby byli všichni aktéři utkání na stejné vlně. Tedy rozhodčí, hráči i diváci. Za příklad dává aktuální osmifinálový duel Eura mezi Českem a Nizozemskem.

„I nám jako českým fanouškům se třeba některé verdikty nemusely líbit, ale ten trend byl takhle nastavený na obě strany a bylo to velmi kvalitně odřízené,“ podotkl Ginzel a přidal příklad.

„Když rozhodčí změnil po konzultaci s videem rozhodnutí ze žluté na červenou kartu, byly tam tři čtyři minutky na hřišti emoce. Ale hra se pak uklidnila, hráči to pochopili, protože ten trend akceptují celý turnaj a není v tom žádný problém. Zbytečně nediskutují o maličkostech, hra má pak spád, akci. To je jednoznačně pro všechny dobře,“ míní rozhodčí, který má za sebou jako hlavní sudí pět sezon v české nejvyšší soutěži.

Asistent trenéra Jiří Chytrý: „Doteď jsme výkony rozhodčích vnímali pozitivně. V těch zápasech, které jsme hráli, plus v těch, co jsem ještě měl možnost k tomu vidět, pískali velmi dobře. To, že hru pustí a nechávají tomu spád, bylo ku prospěchu věci.“ Záložník Tomáš Holeš: „Ve všech zápasech, co jsme hráli, pískali rozhodčí výborně. Já jsem jen pro, že trochu upravili metr a pouštějí důraznější zákroky. Chtěl bych to takhle i v české lize."

A vyzdvihuje práci systému VAR na šampionátu. Právě videorozhodčí budí v posledních letech na zelených trávnících asi největší emoce. Problémy s jeho správným využitím ve hře řeší v podstatě celý fotbalový svět.

„Pro nás je to škola, sledujeme, jak se má VAR používat. Ten trend je nastavený na zjevné situace, na skandální situace. Hlavní je stále tým rozhodčích na hrací ploše. A sudí jsou na turnaji v top formě,“ dodal Ginzel.

Zda se podobně budou prezentovat v domácí soutěži i čeští sudí, uvidíme už brzy. Nejvyšší soutěž začíná 24. července.