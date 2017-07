Rozhodčí jsou kvalitně připraveni a moc dobře vědí, jak těžká sezona je čeká, říká předseda komise Listkiewicz

Do začátku nejvyšší české fotbalové soutěže zbývají poslední dva dny a tlak na ligové rozhodčí v ní bude ještě větší než v předcházejících sezonách. S velkou pravděpodobností totiž mistr postoupí přímo do základní skupiny Ligy mistrů a Sparta i Slavie budou chtít zhodnotit drahé zahraniční posily. 19:39 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay

„Nejdůležitější je, že rozhodčí jsou kvalitně připraveni a moc dobře vědí, jak těžká sezona je čeká. Kluby, které budou bojovat o Ligu mistrů, mají hodně nových hráčů, a tak bude velký tlak na výsledky. Takže uvidíme velmi atraktivní duely, které ale budou pro rozhodčí dost náročné,“ mluví o duelech Sparty, Slavie, Plzně, ale i dalších silných týmů předseda komise rozhodčích Polák Michal Listkiewicz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tlak na rozhodčí

K pohodě mezi sudími ale rozhodně nepřispěla kauza, ve které Fotbalová asociace České republiky faktury na zpětnou úhradu zimního soustředění v Portugalsku, a částky se měly vyšplhat až k 70 tisícům.

„Rozhodčí začali zděšeně telefonovat, že dostávají faktury, o čemž jsme vůbec netušili. Potom jsme ten problém začali rozplétat, co to je za faktury,“ okomentoval pro Radiožurnál nepříjemnou situaci místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna.

Fotbalová asociace jednoznačně odmítla, že by tak vyvíjela tlak na nezávislost komise rozhodčích a zároveň se ve svém vyjádření brání tím, že poskytla sudím službu, a může tak požadovat její úhradu.

Vážnost ekonomických problémů

To ale Mlsna kritizuje: „V okamžiku, kdy se rozhodčí připravuje před sezonou a najednou dostane zpětně fakturu s půlročním zpožděním. To není tajemstvím, schválil to výkonný výbor na návrh Romana Berbra,“ zmiňuje Mlsna místopředsedu Fotbalové asociace, který aktuálně vede český fotbal společně se Zdeňkem Zlámalem.

Na druhou stranu podle Romana Berbra není Komise rozhodčích obeznámena s vážností ekonomických problémů FAČR, což Petr Mlsna odmítá.

„Když nám FAČR řekne, že nejsou peníze na zimní seminář, tak se s rozhodčími dohodneme, že nepojedeme do Portugalska, ale někam blíž. S tím, že rozhodčí budou participovat částkou na uspořádání semináře. Ale musí to mít dopředu daná pravidla, nelze je vytvářet s půlročním zpožděním,“ doplňuje za komisi rozhodčích Petr Mlsna. Podle něj všichni sudí, kteří faktury za soustředění v Portugalsku dostali, poslali na rady svých právníků faktury bez zaplacení zpět na FAČR.