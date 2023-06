Stával ve fotbalové brance, pak si vybral píšťalku. Liberecký sudí Kvítek má za sebou ligovou premiéru

„Čekal jsem, že to první utkání bude lehčího rázu, nakonec to nebyla žádná procházka růžovým sadem, musel jsem řešit hromady situací, které bych nečekal, že v ligovém zápase budu řešit… Ale myslím, že se to povedlo, a zvládlo se to se ctí,“ popsal první ligovou zkušenost sudí Michael Kvítek, mimo jiné šéf liberecké komise fotbalových rozhodčích.

V minulosti bylo jeho místo ve fotbalové brance, dokonce v dresu Slovanu. Přišlo ale několik zranění, která znamenala konec aktivní fotbalové kariéry.

„V šestnácti letech jsem zažil svůj první vážnější úraz, přetrhal jsem si na tréninku vazy v kolenu. Pak jsem se vrátil, koleno ale asi nebylo bohužel tak silné, jak jsem si myslel a stalo se mi v devatenácti, že jsem si ty vazy úplně urval a zlomil čéšku. Operace se pak nevydařila tak, jak by měla,“ vzpomíná Kvítek

Aktivní fotbalová kariéra tak skončila, ale sen dostat se do ligy tím zůstal. Kvítek jen si musel vybrat.

„Buďto to byla kariéra trenéra brankářů, nebo rozhodčí. Zkusil jsem rozhodčího a vyšlo to,“ přiblížil.

Jenže post rozhodčího není jen o příjemných věcech, musí často poslouchat kritiku na svou osobu. Ani to Michaela Kvítka neodradilo, chuť být součástí profesionálního fotbalu byla prostě větší.

„Říkal jsem si, že jsem mladý, že kariéru rozhodčího ještě stihnu udělat. Ze začátku to bylo jen, že si to zkusím. Byl jsem na zápase s týmem, a zdálo se mi, že nebylo řízeno tak, jak já jsem si myslel, že by mělo být řízeno. Tak jsem si řekl: ‚Jestli tenhle rozhodčí může pískat, tak já to odpískám líp‘,“ zavzpomínal šestadvacetiletý rozhodčí.

A nemýlil se. Kdyby nepískal dobře, do ligy by se nedostal. Teď má před sebou s píšťalkou v ruce dost možná klíčovou sezonu. A také výzvu v pozici předsedy libereckých sudích.

„Co se týká okresu, rád bych nalákal více lidí a dostal rozhodcovstí do povědomí široké veřejnosti. Co se týče sebe, budu rád, když budu pískat více a více ligových utkání,“ přeje si Kvítek.