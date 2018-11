V Českých Budějovicích se zranil rozhodčí. Na hřiště musel nastoupit divák

Během druholigového utkání mezi Českými Budějovicemi a Vysočinou Jihlava se zranil hlavní rozhodčí Emanuel Marek. Čtvrtý rozhodčí nebyl na zápas delegován, a tak na hřiště musel jeden z diváků. Praporku se proto ujal Marek Peterka, trenér budějovické mládeže a rozhodčí krajského přeboru. České Budějovice 19:08 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní rozhodčí Emanuel Marek se zranil a nebyl schopen v zápase pokračovat. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Diváci na českobudějovickém stadionu Střelecký ostrov sledovali vcelku poklidný fotbalový zápas. Po prvním poločase, který skončil bez branek, se ale utkání stalo rázem o mnoho zajímavějším.

Nebylo to ale způsobeno brankami, ani krásnými fotbalovými momenty, ale změnou na postu pomezního rozhodčího. Na začátku druhé půle se totiž zranil hlavní rozhodčí Emanuel Marek, který nebyl schopen ve hře pokračovat.

V první lize by se jeho místa ujal čtvrtý rozhodčí, jehož nominace na utkání je povinná. Ve druhé lize ale taková podmínka není. Marka proto v řízení zápasu nahradil asistent Petr Blažej, za kterého se ale musela najít náhrada na pozici pomezního rozhodčího.

Hlasatel proto vyslal mezi diváky nevšední požadavek, ve kterém za zraněného rozhodčího sháněl náhradu. Na výzvu se ozval mládežnický trenér Českých Budějovic a zároveň rozhodčí krajského přeboru Marek Peterka.

„Že má rozhodčí zdravotní problém, bylo vidět už ve 48. minutě. To, že bych se ale mohl zapojit do utkání, mě ale v žádném případě nenapadlo. Když ale přišla výzva, sestoupil jsem z tribuny do kabin, převlékl jsem se a šel jsem na hřiště mávat,“ řekl Peterka pro Radiožurnál.

Po jeho nástupu se diváci dočkali i gólů a zápas skončil výsledkem 2:0. Nic závažného ale nově dosazený asistent rozhodčího řešit nemusel: „Žádný složitý okamžik v mém rozhodování nemusel přijít. Zápas tedy dopadl pro rozhodčí bezproblémově,“ hodnotil Peterka svou nově nabytou zkušenost.

Podobná věc ale není novinkou ani na té úplně nejvyšší úrovni. V roce 1995 se při derby pražských „S“ zranil hlavní rozhodčí Miroslav Mauer, který si natáhl lýtkový sval. Jeho místa se ujal asistent Otakar Draštík.

Jelikož v té době nominace čtvrtých rozhodčích ještě povinná nebyla, musela se také shánět náhrada na post asistenta rozhodčího. Volba padla na profesionálního rozhodčího Evžena Amlera, který se o pár let později dokonce dostal k řízení fotbalových zápasů na mistrovství světa a v Lize mistrů.