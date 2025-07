Trénink kondice, studie ofsajdů i seminář v učebně. Rozhodčí se připravují na novou sezonu

Už příští pátek začne nová sezóna ve dvou nejvyšších fotbalových soutěžích v Česku. Na programu je celkem 520 zápasů. A připraveni musí být kromě hráčů i rozhodčí. Pardubice 16:08 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný šéf komise rozhodčích Fotbalové asociace Libor Kovařík zažil během aktivní kariéry nadávky z publika i od hráčů | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Ta liga je to hlavní. Seminář může být skvělý, ale to není to hlavní. Podstatné jsou dobré výkony na hřišti. Tam to všechno směřujeme. Věřím, že to bude dobré,“ tvrdí předseda Komise rozhodčích Libor Kovařík. Ve čtvrtek ligoví sudí v Pardubicích zakončili třídenní přípravný seminář.



„V Pardubicích byli výborné podmínky. Trávili jsme půl dne na hřišti. Trénovali jsme kondici i herní situace. Asistenti měli speciální trénink na ofsajdy. Potom následoval půldenní blok na učebně,“ popisuje Kovařík.

Doslova jako doma si na předsezónním semináři ligových rozhodčích připadal Dominik Starý. Dvaatřicetiletý sudí z východočeského krajského města pochází a stále tam žije. V minulé sezoně Chance Ligy patřil mezi nejvytíženější rozhodčí, když odřídil 24 zápasů.

„Po posledním kole jsem si dal asi deset dní volna, které jsem strávil s rodinou. A potom jsem se začal aktivně fyzicky připravovat, abych byl připravený na sezonu,“ řekl o předsezonní rutině Starý, kterého čeká pátá sezona mezi elitními rozhodčími.

Naopak z nominační listiny pro profesionální soutěže vypadli Petr Hocek a Michael Kvítek, který bude ale pokračovat jako videorozhodčí.

„Máme jednoho nového rozhodčího Matěje Kubečku a čtyři asistenty - tři kluky z Moravy, jednoho z Čech. Zatím se mezi nás zařadili dobře a jsou připraveni. Doufám, že budou i na hřišti dobří,“ věří předseda Komise rozhodčích Libor Kovařík. Domácí profesionální soutěže začínají už v pátek 18. července.

„Těším se. Máme to stejně jako hráči. Oni chtějí hrát, my chceme zápasy pískat,“ přiznává rozhodčí Dominik Starý. V nadcházející sezóně sudí odřídí v nejvyšších dvou českých fotbalových soutěžích včetně nadstavby a baráže celkem 520 zápasů.