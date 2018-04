To rozhodně nebyl výkon někoho, kdo by mohl koukat na titul, říká Trpišovský po domácí porážce se Zlínem

Fotbalisté Slavie mohli zdramatizovat boj o ligový titul, ale místo toho se ještě můžou strachovat o druhou příčku. Ta je důležitá proto, že zaručuje postup do předkola Ligy mistrů. Tradiční pražský klub prohrál ve 22. kole soutěže se Zlínem 1:2. Praha 8:58 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní slávisté po domácí porážce se Zlínem. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Slávistické šance na obhajobu titulu výrazně poklesly. Vedoucí Plzeň může po středeční dohrávce v Ostravě odskočit už na dvanáct bodů.

„Já si myslím, že dneska to rozhodně nebyl výkon někoho, kdo by mohl koukat na to, že udělá titul," konstatoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský. S tím, že poslední reálné naděje na obhajobu zmizely, souhlasil obránce Jakub Jugas: „Buďme upřímní, že asi jo. Ale furt je ještě osm kol, tak se třeba něco stane. Nezvládli jsme to a teď se musíme dívat i za sebe."

Část zodpovědnosti za porážku na sebe vzal slávistický kapitán Milan Škoda. Ten sice vstřelil jediný gól svého týmu, ale také neproměnil penaltu a dvě další velké šance.

„Odcházím zklamaný, protože jsme nevyhráli a velká část viny je na mně. Takže jsem zklamaný," smutnil Škoda.

Zlín přitom až doposud získal na jaře jediný bod. Teď ovšem dostal Slavii pod tlak, protože na pražský tým se už v tabulce dotahují pronásledovatelé: Liberec ztrácí bod, Olomouc dva a Jablonec tři.

„Nemůžeme koukat nad sebe ani pod sebe. Prostě musíme podávat dobré výkony. Taková ztráta v domácím prostředí zkrátka nesmí nastat," zlobil se trenér Trpišovský.

Dvaačtyřicetiletý kouč přišel do Slavie v zimě a tým pod jeho vedením prohrál dva ze šesti ligových zápasů. To je stejně jako pod jeho předchůdcem Jaroslavem Šilhavým za rok a čtvrt.

„Nejdou nám vstupy do zápasů. Zatím je problém v organizaci hry, protože těm situacím jde předejít komunikací přímo na hřišti," řekl Trpišovský.

Příští zápas hraje Slavia v sobotu v Brně.