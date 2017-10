Rozhodnuto. Jarolím zůstává u české fotbalové reprezentace

Jednašedesátiletému kouči dal důvěru i přesto, že obsadil s týmem v kvalifikaci o mistrovství světa až třetí místo ve skupině a nepostoupil ani do baráže.

'V kvalifikaci jsme doplatili na neproměňování šancí,' litoval přes výhru nad San Marinem Jarolím Číst článek

Jarolím se stal reprezentačním koučem v srpnu 2016 po Pavlu Vrbovi. Ze čtrnácti zápasů na lavičce zaznamenal šest výher, čtyři remízy a čtyři porážky při skóre 25:13. Už dvě kola před koncem kvalifikace bylo jisté, že český výběr na MS nepostoupí. Poslední dvě výhry nad Ázerbájdžánem a San Marinem alespoň odvrátily nejhorší kvalifikační výsledek.

Výkonný výbor dnes vyslechl Jarolímovu analýzu a rozhodl se dát mu důvěru i na další období, i když s jeho působením u týmu je vedení FAČR nespokojeno. Vzhledem k platné smlouvě do 31. července 2018 se ji ale rozhodlo dodržet. Zároveň však bude chtít připravit smlouvu novou, v níž bude mít Jarolím jasně stanovené sportovní cíle. A to vyhrát svou skupinu v nové Lize národů a následně postoupit na mistrovství Evropy 2020.

Island a Srbsko postoupily na fotbalový světový šampionát. Slováci si baráž nejspíš nezahrají Číst článek

„Karel Jarolím zůstane určitě trenérem do 31. července. Pak bude záležet na tom, zda bude souhlasit s novými podmínkami smlouvy,“ uvedl místopředseda FAČR Roman Berbr. „Názor výboru nebyl jednotný, ale museli jsme zvážit pro a proti. Smlouva s trenérem částečně končí až po MS 2018 a definitivně končí až v roce 2020. Je to komplikované, smlouva bohužel neobsahuje sportovní odpovědnost a nedá se vypovědět,“ dodal.

Dosavadní působení trenéra u týmu považuje výbor za neúspěch. „Je nutné v tomto okamžiku to pojmenovat tak, jak to je. Neschovávat se za to, že to byla doba hledání a že jsme se někam posunuli. Je konec neúspěšné kvalifikace a padáme žebříčkem FIFA na úroveň Jamajky a Maroka,“ prohlásil Berbr.

Fotbalisté do 21 let nevyhráli ani druhý zápas kvalifikace o ME. S Chorvaty prohráli o čtyři branky Číst článek

„Musí také přestat turistika hledání hráčů. Výbor je znepokojen informacemi o vlivu agentů na nominace. Znepokojuje nás, že hráč odehraje dvě utkání a hned se objeví v reprezentaci. Kádr by měl být stabilní dvaceti hráčů a k tomu přidávat vždy dva tři hráče,“ řekl Berbr k tomu, že Jarolím během 14 měsíců ve funkci protočil 43 různých hráčů.

Jarolím už po posledním utkání prohlašoval, že by rád u týmu pokračoval, proto rozhodnutí výboru přivítal. Kritika ze strany místopředsedy ho nepřekvapila. „Nedá se říct, že bych měl být něčím zaskočený. Jde nám přece všem o jedno. O to, abychom v příští kvalifikaci byli úspěšní. Rozhodnutí výkonného výboru prostě beru tak, že mi vyjádřil důvěru. A já budu dělat všechno pro to, abych ji nezklamal,“ řekl kouč pro sport.cz.