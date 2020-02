Juliš ukončil téměř tříleté čekání na ligový gól. ‚Dřív jsem se stresoval, teď už mám jiné priority,‘ říká

Fotbalista a bývalý mládežnický reprezentant Lukáš Juliš si připomněl po dlouhé době, jaké to je vstřelit gól v ligovém zápase. V prvním jarním kole dal útočník, který v Olomouci hostuje ze Sparty, dvě branky Teplicím. Na Hané by chtěl oživit svou uvadající kariéru a lepší premiéru v dresu Hanáků si představit nemohl. Svému novému mužstvu pomohl k vítězství 3:1. Bez pár měsíců čekal na ligový gól tři roky. Rozhovor Teplice 19:38 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Lukáš Juliš z Olomouce, Jan Shejbal z Teplic | Zdroj: ČTK

První ze dvou branek vstřelil Juliš už v páté minutě. Úleva, že konečně opět skóroval v nejvyšší soutěži, se okamžitě dostavila.

„První gól už po pěti minutách… to je vysněné. I manželce jsem říkal, že budu potřebovat dát co nejdříve gól, protože i v Bohemce jsem to takhle měl. Ve druhém kole proti Příbrami jsem měl tenkrát jasnou šanci a dal jsem to nad. Když jste někde novej, nedaří se, nedáváte góly, tak začnete přemýšlet,“ radoval se po zápase v Teplicích pětadvacetiletý Juliš.

„Jsem zvyklý góly dávat, takže jsem rád, že to takhle dopadlo a doufám, že jich dám co nejvíce. Ke gólům se ale neupínám, hlavně abychom vyhrávali a dělali body,“ řekl Juliš Radiožurnálu. Na ligovou trefu se dlouho načekal.

„To jsou už léta. Poslední dva roky jsem nehrál, za Spartu jsem hrál poslední kolo myslím ještě za trenéra Petra Rady, když jsme hráli na Slovácku. Takhle to nemá cenu sledovat. Kdybych to sledoval, tak v noci nespím. To je minulost, prošel jsem si nějakými problémy, ale už je to naštěstí doufám pryč.“

Julišovu dobře nastartovanou kariéru přibrzdily vážné zdravotní problémy.

„Měl jsem rok zlomené chodidlo, tři milimetry. Doteď nevím, co to bylo, možná únavová zlomenina. Bylo to, jako kdybych tam měl střep. Dlouho se ale nevědělo, měsíc jsem klusal a pak mě v tom píchlo a zase znovu. Pak mi to v Belgii doktoři vyndali a půl roku jsem se ještě léčil, protože to bylo na blbém místě. Teď už jsem naštěstí dobrej, Sparta mi umožnila, abych s nimi trénoval, hrál jsem za béčko, což bylo super. Teď jsem tady a jsem šťastný,“ pochvaluje si hostování v Olomouci.

Stres ve Spartě

Nedávno v jednom z rozhovorů prohlásil, že Ligu mistrů s Liverpoolem už asi nevyhraje. Na jaké angažmá si tedy troufá?

„Nějaké Emiráty nebo Čína,“ směje se. „Na tohle vůbec nekoukám, stále jsem hráč Sparty, rád bych se tam vrátil, ale teď jsem tady a budu se pro Olomouc snažit odvádět co nejlepší výkony,“ vyhlašuje Juliš.

„Beru to trošku jinak, mám malé dítě, čímž se mi změnily priority. Fotbal miluju a jsem rád za každý gól, ale vím, že jsou v životě důležitější věci a chci, aby mě fotbal hlavně bavil. Dřív jsem se jím stresoval, i když to možná nebylo tolik vidět. Když jsem byl mladý, tak jsem se ve Spartě stresoval. Teď už se nestresuju a je to fajn,“ dodává.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 15. 2. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Ostrava 21 10 4 7 31:23 34 5. Sparta 21 9 6 6 39:28 33 6. Č. Budějovice 21 10 3 8 36:33 33 7. Ml. Boleslav 21 10 2 9 39:35 32 8. Slovácko 21 9 5 7 28:27 32 9. Liberec 21 9 3 9 35:30 30 10. Olomouc 21 6 10 5 28:26 28 11. Teplice 21 5 8 8 19:32 23 12. Zlín 21 6 3 12 16:32 21 13. Bohemians 1905 20 5 5 10 20:32 20 14. Karviná 21 3 7 11 15:30 16 15. Opava 20 3 5 12 9:31 14 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13