Dresy všech fotbalistů z rozlučky Tomáše Rosického jdou do dražby, výtěžek poputuje na charitu

„Samotná myšlenka aukce dresů po skončení rozlučky vznikla v samém začátku, když jsme s Tomášem Rosickým začali rozlučkové utkání plánovat. Tomáš měl už zpočátku jako jeden z cílů vygenerovat finance pro dobročinné účely,“ říká pro Radiožurnál vedoucí organizačního týmu Rosického rozlučky Tomáš Křivda.

Dražba dresů obou týmů začala ve středu v 16 hodin a potrvá dva týdny.

„Aukce jako taková bude probíhat na webu sportovniaukce.cz, který je na to specializovaný. My potom jako spolupořadatelé rozlučky, to znamená Sparta Praha, Fotbalová asociace ČR a marketingová společnost STES, tak se budeme všemi kanály snažit aukci propagovat, tak aby na ni zavítalo co nejvíce fanoušků,“ popisuje Křivda.

Dražit se bude celkem 34 dresů určených speciálně pro rozlučkový zápas. Organizátoři se u každého z nich snažili zachovat co největší autenticitu, takže z dresu brankáře Jense Lehmanna nový majitel možná ještě vyklepe zbytky trávy.

„Všechny dresy jsou hrané ze zápasu, ani jsme je neprali, takže na nich je ještě bláto z utkání. Všechny dresy jsou vlastnoručně podepsány hráči a bude k nim přidán ještě certifikáty pravosti. Ty jsou podepsány jak hráčem, tak Tomášem Rosickým. Vyvolávací cena každého dresu je 1000 korun a minimální příhoz je sto korun,“ upřesňuje Tomáš Křivda.

Aukce dresů není prvním dílem charitativní části projektu. Už dříve se dražila bezmála stovka vstupenek na utkání. Vybralo se přes 100 tisíc korun, které budou předány Nadačnímu fondu Zeleného života.