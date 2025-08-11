Rrahmani ožil a s ním i celá Sparta. Jablonecký útočník Chramosta zraje, říká Horváth
Fotbalová Chance liga má za sebou kompletní čtvrté kolo a vedle výher pražských „S“ nabídla třeba další vítězství Zlína. Co říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth o stoupající formě kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho? A jaký problém momentálně nejvíc trápí ostravský Baník?
Sparta přehrála Olomouc 1:0 a toto utkání jsi spolukomentoval. Jaké bylo?
Zápas hodnotím jako povinnou výhru Sparty proti oslabené Olomouci. Myslím, že právě červená karta utkání rozhodla, protože Olomouc do té doby Spartě nedávala moc prostoru. A ačkoli měli domácí na lavičce ještě nějaké náboje, nejsem si jistý, že by to stačilo, kdyby nepřišlo vyloučení. Takže to rozhodlo. Plus samozřejmě využitá šance Albiona Rrahmaniho.
Povinná výhra, ale určitě také důležité vítězství pro psychiku. Olomouc totiž byla v minulé sezoně nepříjemný soupeř, porazila Spartu na Letné v lize i ve finále Mol Cupu.
Říká se, že máte oblíbené a neoblíbené soupeře, a myslím, že Sigma hraje se Spartou ráda, minulou sezonu ji vždycky vysekala. V této sezoně má ale zatím navrch Sparta.
Aktuálně nejlepšími ligovými střelci jsou jablonecký Jan Chramosta, Matěj Vydra z Plzně a Kosovan Albion Rrahmani, kteří jsou zatím na třech gólech. Jak se ti líbí útočník Sparty?
Ožil stejně jako celá Sparta. O půli byl adeptem na vystřídání, úplně se mu nedařilo, stejně jako celému týmu, ve své kůži nebyl ani Veljko Birmančević. Na druhou stranu to pořád jsou nebezpeční hráči, Rrahmani dostal jednu šanci a proměnil ji.
Sparta měla několik šancí, Honza Kuchta měl třeba dvě tutovky. Ale Rrahmani zachoval chladnou hlavu, míč si nechal, zleva ho naváděl tak trochu „po haraslínovsku“ a uklidil nechytatelně pro střídajícího brankáře Matúše Hrušku.
Překvapení ve slezském derby
Ve čtvrtém kole všechny možná překvapila Karviná, která porazila ve slezském derby Baník 2:1. Ostravané do zápasu vstoupili se sedmi změnami oproti čtvrteční výhře ve třetím předkole Konferenční ligy nad Austrií Vídeň. Zdá se, že se Baníku začíná pohárová Evropa zajídat?
Někdy to tak bývá. I ze své kariéry si pamatuji, že se může stát, že tým spadne do nějaké výsledkové krize. Řekl bych, že se to všechno sešlo. Hřiště, sestava, bylo vidět, že ke konci na tom byli baníkovci fyzicky hůř.
Do jaké míry se na výsledku propsala absence hlavního trenéra Pavla Hapala na lavičce, který pykal za karetní trest?
Netuším, jak komunikovali. Určitě bylo nějaké spojení mezi Hapalem na tribuně a Michalem Šmardou a zbytkem realizačního týmu dole na lavičce. Myslím, že vždycky je to zvláštní, když tam trenér není, protože jinak je tam dennodenně. Ale neřekl bych, že to má vliv na samotnou hru.
Z pohledu ofenzivy to v případě Baníku nevypadá úplně dobře, jedinou útočnou zbraní se zdá momentálně být Erik Prekop.
Trefil se Ladislav Almási, což je určitě dobrá zpráva. Nicméně jsem tam viděl ještě jeden problém, a to sice že měl Prekop obvázané stehno. Takže úplně nevím, co tam bylo, doufám, že to byl jen nějaký šrám, a ne svalový problém.
Bohemians padly s Jabloncem 0:1, Hradec Králové remizoval s Pardubicemi 1:1. A právě klokani a votroci patří k těm týmům, které mohou být zklamané na úvod sezony, protože ambice asi měly výš.
Určitě, vždycky máte nějaké cíle a vyhlášené mety. Soutěž je dlouhá, dá se s tím dobře pracovat, ale není to jednoduché, když chcete být třeba v první šestce a najednou jste čtvrtí od konce. Není to příjemné, ale týmy mají kádry na to, aby se zvedly, obzvlášť Hradec.
Jablonci vystřelil výhru nestárnoucí Chramosta. V čem je jeho kouzlo?
Zraje. Byl gólový už od nějakých osmnácti let, kdy začal hrát v lize, a kdyby neměl zranění, měl by gólů ještě víc. Má fantastický časovaný náběh za obranu. Není to úplně soubojový útočník, že by hrál jen zády k bráně, ale je velmi nepříjemný, těžko se hlídá, je pohyblivý. A když se dostane do šance, je to zabiják, dokáže je proměňovat.