‚Já rozhoduju, jestli mě někdo políbí.‘ Pusu z mistrovství světa ve fotbale žen projednává soud

„Poskvrnil jeden z nejšťastnějších okamžiků mého života, prohlásila u soudu španělská fotbalistka Jenni Hermoso. Ten se v pondělí začal zabývat polibkem, který ji uštědřil tehdejší ředitel španělského fotbalového svazu Luis Rubiales během medailového ceremoniálu Mistrovství světa ve fotbale žen roku 2023. Rubiales, pro kterého žalobci žádají vězení, podle BBC odmítá, že by se něčím provinil. Madrid 22:15 4. února 2025

Fotbalová mistryně světa vypovídala jako první svědek v soudním procesu s Rubialesem, který je obviněn ze sexuálního napadení a nátlaku. „Můj šéf mě líbal a to by se nemělo dít v žádném společenském nebo pracovním prostředí,“ řekla Hermoso podle BBC s tím, že jako žena se cítila „zneuctěna“.

Kontroverzní polibek Rubialese po výhře na mistrovství světa vyvolal vlnu protestů po celém Španělsku s voláním po jeho rezignaci z postu ředitele španělského fotbalového svazu a viceprezidenta UEFA. Rubiales tehdy prohlásil, že fotbalová útočnice dala k polibku svolení a odsoudil takzvaný hon na čarodějnice ze strany „falešného feminismu“. Nakonec z obou funkcí odstoupil.

„Pozdravila jsem královnu a její dceru. Pak jsem šla za Rubialesem.“ Hermoso u soudu uvedla, že s bývalým ředitelem slavili objetím. „Pak mě najednou chytil za uši a políbil mě na ústa. Já rozhoduju, jestli mě někdo políbí,“ řekla.

Útočnice dále popisovala, že se cítila „zcela opuštěna svazem“. „Nikdo se mě nezeptal, jak mi je,“ popsala zklamání, ale i přesto se rozhodla se svými spoluhráčkami oslavit „ten největší úspěch“.

„Nebyl čas na pláč nebo schoulit se v rohu šatny,“ vysvětlovala. Nejdříve si z incidentu ostatní hráčky dělaly legraci, dokud jedna z nich, Irene Paredes, nezakročila: „Přestaňte, to je vážné.“

Hermoso dodala, že brzy po polibku si ji Rubiales vzal stranou a žádal ji o souhlas s prohlášením, které by incident minimalizovalo, což odmítla. Na palubě letadla při cestě do Španělska ji žádal znovu, tentokrát aby s ním nahrála video, protože už tehdy byl na sociálních obviňovaný z napadení. „Řekla jsem, že to neudělám. Že to není moje vina.“ Vypověděla také, že během letu se kolem Rubialese shlukli lidé a jeho dcery plakaly.

Od té doby byl život fotbalistky „v režimu pohotovosti“, napsala BBC. Zároveň dostávala výhrůžky smrtí, kvůli kterým se ostěhovala z Madridu. Nyní hraje fotbal za mexický klub i za španělský národní tým.

Žalobci požadují, aby Rubiales dostal za sexuální napadení trest odnětí svobody v délce jednoho roku. Také chtějí, aby ho za údajný nátlak na Hermosu, aby veřejně prohlásila, že k polibku svolila, odsoudili k trestu odnětí svobody na rok a půl.

Kromě Rubialese jsou obviněni i jeho tři bývalí kolegové, všichni za nátlak na fotbalistku. Trenér španělských vítězek světového poháru Jorge Vilda, bývalý šéf marketingu svazu Rubén Rivera i bývalý sportovní ředitel Albert Luque vinu popírají.

Španělská ministryně pro rovnost Ana Redondo krátce před zahájením soudního procesu v příspěvku na sociální síti X poděkovala Hermoso za její „odvahu“.

Soudní řízení je naplánovánp až do středy 19. února.