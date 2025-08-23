VIDEO: Rumunská ‚losovačka‘. Šéf tamního fotbalu na míčky v misce sahal, ale vybral stejný, co držel

Vedení rumunského fotbalu bylo nucené vydat prohlášení k úternímu losování domácího fotbalového poháru. Na videu, které koluje na sociálních sítích, je totiž zachycen předseda rumunské fotbalové asociace Gabriel Bodescu, jak poněkud zvláštním způsobem zamíchá míčky v misce, které představují jednotlivé týmy, a následně vybere dvojice do play-off části soutěže.

Úterní losování, které rumunská televize přenášela živě, vyvolalo mezi fanoušky řadu pochybností.

Na záběrech je totiž patrné, že nejvyšší muž rumunského fotbalu Bodescu míčky prakticky nezamíchá, ale jen je podivným způsobem osahá a následně vytáhne ten stejný míček, který od začátku losování drží v ruce.

Výsledkem pak bylo, že tým Constatnta, hrající nejvyšší rumunskou soutěž, se utká s druholigovým celkem Corvinul Hunedoara.

Gabriel Bodescu (vlevo) | Foto: Shutterstock | Zdroj: Profimedia

‚Menší urna‘

Pohárový los se díky zvýšené pozornosti dostal i na titulní strany sportovních deníků. Tamní fotbalová federace proto musela vydat oficiální prohlášení, ve kterém se snaží uvést věci na pravou míru a ze kterého cituje třeba i Daily Mail.

„Federace připouští, že velikost urny byla při losování menší, než by bylo ideální pro lepší zamíchání míčků. To však nijak neovlivnilo spravedlnost procesu, protože losování proběhlo v pořádku a v souladu s postupy, před zraky zákonných zástupců klubů zapojených do této fáze soutěže a navíc živě v televizi. To zaručuje transparentnost a nestrannost,“ stojí v prohlášení.

„Rumunská fotbalová federace kategoricky odmítá jakýkoli pokus o vytvoření dojmu, že při losování u zápasu Corvinul Hunedoara – Farul Constanta došlo k nějakému zvýhodňování nebo ujednání. Nadále se při organizaci národních soutěží zavazuje k zásadám integrity, transparentnosti a spravedlnosti. A pevně se staví proti jakýmkoli neopodstatněným náznakům manipulace,“ dodává.

Losování obhajoval i starosta města Hunedoara Dan Bobtanu. Podle něj se klub nebude proti průběhu losu nijak odvolávat a možnou kontroverzi považuje pouze za „nešikovnost“.

