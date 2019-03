Jak se po tuhé zimě připravuje fotbalové hřiště? Tunovým ‚ježkem‘ s pořádně dlouhými bodlinami

Jarní část nejvyšší fotbalové ligy už má za sebou několik kol, krajské soutěže ale začaly až v tomto období. Přesto zatím nejsou hrací plochy řady klubů v příliš dobrém stavu, vždyť máme za sebou skutečně vydatnou zimu. Na většině hřišť proto mají správci hodně práce, a platí to i o tom v libereckých Ruprechticích, které hrají tamní I. A třídu. Reportáž Ruprechtice (Liberec) 14:19 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údržbář Ladislav Jirák s "ježkem" | Foto: David Nyč | Zdroj: Český rozhlas

„Jsou tady tři kabiny, sprchy, jakoby prádelna,“ popisuje ruprechtický funkcionář Miloslav Cihlář klubové zázemí.

Vyhýbáme se dresům, které tu jsou rozvěšeny na šňůrách. Ptám se, jestli nejsou zpocené.

„Ještě ne. Protože pračka není - je rozbitá - tak si trenéři musí za ty své ovečky prát doma...,“ vysvětluje mi pan Cihlář. Zároveň ukazuje na hnojiva a už se kouká do svých notiček. Co nevidět totiž místní vytáhnout celkem deset dvacetikilových pytlů a začnou hřiště hnojit. Mají na to harmonogram.

„Je to takový fahrplan o tom, co máme dělat a abychom nezapomněli,“ vysvětluje Cihlář.

Stadion FC Ruprechtice | Foto: David Nyč | Zdroj: Český rozhlas

Jdeme na obhlídku hřiště – golfový green to úplně není. Půda je trochu podmáčená, sem tam velký drn, ale hrát by se tu určitě dalo.

„Čvachtá to, že jo? Jsou tu dokonce žížaly,“ ukazuje mi funkcionář místního ruprechtického klubu.

Takže teď už fotbalové trávníky pustoší i žížaly. A není na ně trochu zima?

„Už jsem je viděl. Furt lepší než krtci, že jo,“ usmívá se pan cihlář.

Když se tak koukám kolem sebe, nezdá se mi, že by bylo hřiště ve vyloženě kritickém stavu. Na to, že máme za sebou docela tuhou zimu.

„V kritickém stavu sice není, zatím tady ale nepáchla noha našeho fotbalisty. Veškeré tréninky máme jinde,“ vysvětluje Cihlář.

Klub si proto pronajímá tréninkovou plochu v jiné části Liberce. Přes 50 tisíc korun navíc zaplatí za 1600 kilogramů hnojiva a něco bude stát určitě i práce údržbáře, který zrovna se svým traktorem přijíždí. Otevíráme vrata, aby mohl vjet na hřiště...

„Propíchám to a potom uvidíme, co s tím. Musím to provzdušnit, propíchat to ježkem… Jde o zařízení – válec, na kterém jsou udělané bodliny, aby se dostal vzduch ke kořenům a aby šla voda dolů,“ vysvětluje údržbář pan Ladislav Jirák.

V montérkách sedí na traktůrku a valí za sebou tohoto zhruba tunového ježka s pořádně dlouhými bodlinami.

„Hlavně pod to nedávej nohy, z toho je nádhernej úraz,“ radí pan Cihlář.

„Říká se, že sníh přikryje všechno a vlastně to tomu trávníku a hlíně pomůže, že je to lepší než holomráz, ale sám vidíte, jak to tady vypadá. Takže sorry hoši,“ připomíná Miloslav Cihlář, že uplynulá zima díky velkému množství sněhu trávník paradoxně tolik nezničila, přesto Ruprechtice zatím v úvodu jarní části 1. A. třídy hrají své zápasy jinde na lepším terénu.