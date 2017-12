Rusko se těší na fotbalové mistrovství světa. Náklady se blíží k 240 miliardám korun

„Svět, který přijede příští rok do Ruska, milion a půl lidí ze všech koutů zeměkoule, tak objeví, že Rusko je vstřícná země, kde si můžete užívat fotbal s domácími Rusy,“ nepochybuje šéf Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino.

Ruský sport je v poslední době spojovaný hlavně s obrovskou dopingovou kauzou. Kvůli ní se po naléhání FIFA dočasně vzdal funkce předsedy tamního fotbalového svazu vicepremiér Vitalij Mutko, kterého kvůli spojení s aférou doživotně vyloučil Mezinárodní olympijský výbor z olympijských her.

Šampionát budou Rusové chtít i kvůli pověsti uspořádat co nejlépe. „Rusko samo o sobě je tak obrovská velmoc, že se budou chtít samozřejmě předvést v tom nejlepším světle. Bude to velice zajímavé jak po sportovní, tak i po společenské stránce. Půjde tam o obrovskou prestiž,“ myslí si bývalý český reprezentant Pavel Kuka.

Podle oficiálních vládních údajů jsou náklady na mistrovství světa v přepočtu skoro 240 miliard korun. „Všechno jde podle plánu. Ale kvůli objektivitě musím říct, že z dvanácti stadionů v jedenácti městech máme u jednoho dvouměsíční zpoždění. Ale všechno bude v pořádku. Jsem si jistý, že všechno se dokončí včas, a kvalitně,“ říká ruský prezident Vladimír Putin.

V hlavní roli fotbal

Fanoušci se ale těší hlavně na souboje na hřišti. „Po taktické stránce si myslím, že bude velice zajímavé srovnávat jednotlivé kontinenty a to, kam se jejich fotbal odebírá,“ říká Kuka, který věří tradičním favoritům - Německu, Španělsku apod. Čeká, co v domácím prostředí ukáže Rusko. Mezi nejlepší by měla patřit i Brazílie nebo Argentina, uspět by chtěly i africké týmy.

Při rozhodování zápasů bude možná pomáhat i videorozhodčí, jasno bude v březnu. Pavel Kuka by tuhle novinku na velkých šampionátech uvítal. „Očekávám i nějaká nová pravidla v souvislosti s novou technikou, videem, abychom už nebyli svědky nějakých ne nekalých, ale nechtěných chyb, které by třeba rozhodly celé utkání, potažmo i umístění na mistrovství světa.“

Šampionát začne 14. června v Moskvě zápasem mezi domácím Ruskem a Saudskou Arábií. Finále je pak o měsíc později.