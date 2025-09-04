S Krejčím se skvěle doplňujeme. Spolupráce v obraně nám funguje, říká Holeš před utkáním v Černé Hoře
Čeští fotbalisté se v Podgorici připravují na vstup do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. V pátek večer potřebují domácí Černou Horu porazit, aby se reálně udrželi ve hře o přímý postup na šampionát v příštím roce. Při absenci Vladimíra Coufala bude nejzkušenějším obráncem aktuálního českého výběru hráč Slavie Tomáš Holeš, který zažil oproti minulým rokům jiný začátek sezony.
„V začátku se nám trochu ulevilo, že jsme nemuseli tolik hrát,“ připomíná dvaatřicetiletý obránce Tomáš Holeš, že se Slavií nemusel bojovat o účast v evropských pohárech v kvalifikaci.
00:00 / 00:00
Poslechněte si Tomáše Holeše před kvalifikačním utkání na mistrovství světa proti Černé Hoře
Díky triumfu v nejvyšší domácí soutěži totiž Pražané mají jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů. Tu si Holeš ještě nikdy nezahrál. Při poslední slávistické účasti mezi evropskou elitou na podzim 2019 sledoval zápasy proti Barceloně a Dortmundu jen z lavičky.
„Máme kvalitní soupeře, takže jsme všichni natěšení. I když jsem už tu atmosféru Ligy mistrů zažil, tak už se těším, až to zase vypukne,“ říká Holeš.
Sehraná dvojice s Krejčím
Utkání s Barcelonou, Arsenalem nebo Interem Milán tentokrát Tomáše Holeše s největší pravděpodobností neminou. Dlouhodobě totiž patří do základní sestavy Slavie. A oporou je i v národním týmu. Kouč Ivan Hašek volí v kvalifikaci o mistrovství světa rozestavení se čtyřmi obránci. Až na zápas v Portugalsku proti Gibraltaru, který zkušený slávistický hráč vynechal kvůli zranění, vždy ukázal Hašek na stoperskou dvojici Krejčí-Holeš.
„S Krejčím je to v pohodě. Dobře se doplňujeme, protože on je levonohý, silný a vysoký hráč. Já jsem pravák, menší a rychlejší. Myslím si, že nám to funguje,“ vyhlíží další spolupráci s Ladislavem Krejčím Holeš.
Po červnové vysoké porážce v Chorvatsku Češi sice vedou tabulku své skupiny o tři body před Chorvatskem. To má ale dva zápasy k dobru. Černá Hora má o tři body míň než národní tým, ale taky odehrála o jeden zápas míň.
„Je to pro nás klíčový zápas. V Černé Hoře potřebujeme vyhrát, protože pokud se nám nepodaří postoupit z prvního místa, tak by nám to mohlo zaručit druhé místo a lepší pozici do baráže,“ zdůrazňuje Holeš.
Jestli se Češi přiblíží baráži a udrží se ve hře o přímý postup na mistrovství světa, bude jasné v pátek večer. Zápas začne v Podgorici ve 20.45 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.