S protesty na sudí se na startu ligy roztrhl pytel. K Plzni, Pardubicím, Bohemians a Sigmě se přidal Baník
Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí zaslaly oficiální stížnost na výkony sudích ve víkendových zápasech i Bohemians 1905 a Olomouc.
Baník si v protestu zaslaném na FAČR stěžuje na dvě situace v pokutovém území. Podle něj v 63. minutě sudí špatně vyhodnotili souboj faulujícího Christa Tiéhiho s Abdallahem Gningem. Z nařízené penalty dal gól na konečných 2:1 pro hostující Karvinou Dávid Krčík.
„V případě, že ke kontaktu výše uvedených hráčů skutečně došlo, nelze z dostupných záběrů posoudit intenzitu kontaktu. Z televizních záběrů je však zřejmé, že případný kontakt nemohl způsobit pád hostujícího hráče č. 12 (Gning) tak, jak proběhl. Hostující hráč se dle našeho názoru zapojil do souboje o míč nebezpečným způsobem - tzv. šlapákem, podrážkou napřed,“ uvedl ostravský klub.
Druhá situace se odehrála v závěru nastaveného času, kdy karvinský záložník Alexandr Bužek zahrál ve vápně rukou.
„Ruka byla v nepřirozené poloze - daleko od těla. Hostující hráč míč dobře viděl a měl přehled o celé situaci; pohyb míče pro něj nebyl nijak nečekaný. Měl dostatek času pohyb své ruky ovlivnit a ruku použil vědomě ke zpracování míče,“ stojí v prohlášení.
Ostravě se nelíbí verdikt sudích, přestože komise rozhodčích v pondělí uvedla, že penalta nebyla nařízena správně. „Hráč hostujícího družstva č. 21 (Bužek) měl v momentě kontaktu s míčem ruku mírně od těla, ale v přirozené poloze vzhledem k pohybu hráče,“ napsala komise.
V úvodu sezony podalo protest už pět ligových klubů. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.