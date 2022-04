Pomoct i informovat. Fotbalisté Šachtaru podpoří Ukrajinu, sehrají charitativní přátelská utkání

Šachtar se od vpádu ruských vojsk připravuje v Turecku a první utkání absolvuje v sobotu v Aténách proti Olympiakosu. Následovat budou duely proti Lechii Gdaňsk (14. dubna), Fenerbahce (19. dubna) a Hajduku Split (1. května).

Maradonův dres spojený s boží rukou a gólem století je v aukci. Rodina ale namítá, že to ‚není ten správný‘ Číst článek

„Chceme těmito zápasy mluvit o válce a míru na Ukrajině. O strašné válce, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, o utrpení a ničení, které válka přinesla naší zemi,“ uvedl Sergej Palkin, šéf Šachtaru, za který v minulosti hráli i čeští fotbalisté Jan Laštůvka a Tomáš Hübschman.

Třináctinásobný ukrajinský mistr a vítěz Poháru UEFA z roku 2009 nehrál soutěžní zápas od poloviny prosince. Po zimní přestávce měl Šachtar 26. února odstartovat jarní část domácí ligy, ale dva dny před utkáním proti Metalistu Charkov zahájila ruská vojska útok na Ukrajinu a fotbal se v zemi zastavil.

Šachtar je tradičním dodavatelem hráčů pro ukrajinskou reprezentaci, jež před dvěma týdny nemohla kvůli válce odehrát semifinále play-off o postup na mistrovství světa proti Skotsku. FIFA zápas odložila na červen.

Světová federace zároveň upravila pro dobu válečného konfliktu pravidla a umožnila hráčům z ukrajinských klubů přestupovat i mimo stanovené období. Z Šachtaru tak Brazilec Teté odešel do Lyonu a naturalizovaný Ukrajinec Júnior Moraes se vrátil do rodné Brazílie do Corinthians.