Záložník i ‚malý Mozart‘. Sedmnáctiletý Sammy Farid neumí jen hrát fotbal, ale i na piano

Fotbalové možnosti jsou teď poměrně omezené a hráči na nižších úrovních mohou mít víc volného času. Třeba jako sedmnáctiletý Sammy Farid. Sám o sobě mluví jako o polovičním Libanonci a kromě fotbalu na třetiligové úrovni hraje na piano. V Karlových Varech, kde momentálně působí, mu spoluhráči říkají malý Mozart. Karlovy Vary 13:11 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalové možnosti jsou teď poměrně omezené a hráči na nižších úrovních mohou mít víc volného času. Třeba jako sedmnáctiletý Sammy Farid. Sám o sobě mluví jako o polovičním Libanonci a kromě fotbalu na třetiligové úrovni hraje na piano | Zdroj: Archiv Sammyho Farida

„Mozarte mi říkají už hodně dlouho. Už od doby, kdy jsem hrál za Sedlec, svůj rodný klub,“ řekl Radiožurnálu Sammy Farid.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalový záložník Sammy Farid se kromě sportu věnuje i hudbě. Více si poslechněte v reportáži Mikuláše Jáši

Přezdívka Mozart ho docela baví. „Vůbec mi to nevadí, je to vtipné. Líbí se mi, že to spojuje i moje jiné dovednosti, které umím mimo fotbalové hřiště. Jsem si jistý, že bych Mozarta dokázal zahrát,“ věří si fotbalista Karlových Varů.

Momentálně na zeleném trávníku trénovat nemůže. Takže místo přihrávek a střelby cvičí prstoklad a akordy. „Určitě je náročnější trénovat na hřišti. Když trénuji na klavír, tak je to spíš, že si oddechnu, než že bych trénoval,“ popsal.

Mozartovu Malou noční hudbu by tedy zahrál bez zaváhání. Co ale takový klavírní koncert? „Jo, byl jsem nervózní. Vždycky je to těžší vystupovat před lidmi, ale nevím, jestli se to dá srovnat s fotbalovou nervozitou. Ta je úplně o něčem jiném,“ hodnotí.

V Karlových Varech, kde Sammy Farid momentálně působí, mu spoluhráči říkají malý Mozart | Zdroj: Archiv Sammyho Farida

Mezi přednosti šikovného záložníka patří zejména rychlost. Krátkými rychlými kroky trápí zadáky soupeřovy obrany. A proto se stává terčem nedovolených zákroků. A může se přihodit, že jeden z faulů špatně skončí.

Rizika z fotbalu si ale Sammy Farid nepřipouští. „Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, protože piano jsem vždycky bral jen jako koníček. Takže nemám strach o ruku. Před hraní na klavír se určitě nerozcvičuji. Vždy si k tomu jen sednu a hraju,“ popisuje.

Velkými fanoušky jsou samozřejmě Sammyho rodiče. Maminka Alena vlastně ani sama neví, jestli má dát přednost sportu nebo muzice: „Mně se líbí to i to. Kdyby to zkombinoval, bylo by to úplně nejlepší. Ale to s fotbalem moc nejde.“

Při uvažování o budoucnosti vyslovil Sammy Farid skromné přání. „Chtěl bych u toho asi zůstat co nejdéle, aby mě to pořád dělalo šťastným a aby se lidem líbilo to, co hraju. Chtěl bych se díky fotbalu podívat na nějaké hezké místo ve světě,“ dodal malý Mozart, který sám o sobě říká, že je napůl Libanonec a napůl Čech.