Maldini, Pirlo a teď Souček. Slavie vstoupí do Ligy mistrů na slavném stadionu San Siro

Po schodech na slavném San Siru stoupali na trávník účastníci dvou světových šampionátů, jednoho mistrovství Evropy, čtyř finále Ligy mistrů hvězdy jako Maldini, Baggio, Pirlo nebo Matthäus.

A teď to bude například Tomáš Souček. „Všichni se těšíme, jak jen můžeme, protože první zápas na San Siru… To je asi svátek pro všechny. Věříme, že přijde co nejvíc lidí. Je to historický stadion, takže všichni cítíme, že je to jiné, než kdybychom přijeli na úplně nový stadion. Jsme rádi, že zažijeme i tu historii se San Sirem,“ řekl Radiožurnálu.

Čtyři opravdu mohutné betonové věže podpírají v rozích stadionu majestátní střechu, pod kterou se ukrývá 80 000 sedaček, které jsou vyvedené v poněkud už vybledlé červené, oranžové, zelené a modré. Čistě černo-modrý – v barvách Interu - být tenhle stadion ani nemůže, protože se o něj klub dělí se svým městským rivalem – červenočerným AC Milán.

„Pro mě to není velké téma, mezi kluby neexistuje nenávist. Byl jsem v Madridu na derby mezi Atlétikem a Realem a ty fanouškovské tábory spolu válčily. Kultura tady v Miláně je jiná, úplně bez problémů vedle sebe můžou sedět příznivci Interu a AC. Jasně, radši bych měl vlastní stadion, ale i tohle mi přijde v pohodě,“ popisuje milovník Interu Davide.

A co takhle něco podobného v Praze? Nebylo by to jak střídat se s nepřítelem v jedné ložnici? „Fakt nevím. Podle mého by jeden fanouškovský tábor zničil stadion tomu druhému a neuvědomil by si, že to ničí i sobě. Nevím, fakt netuším. Samozřejmě to bylo v nadsázce, ale opravdu nevím, jak by se na to dívali fanoušci v Česku,“ přemýšlí obránce Vladimír Coufal.

Toho teď víc zajímá, jak na slavném San Siru uspěje se Slavií v utkání Ligy mistrů proti domácímu Interu Milán. Zápas můžete sledovat v online reportáži serveru iROZHLAS.cz nebo poslouchat na Radiožurnálu. Přímý přenos začne chvíli před výkopem v 18.55.