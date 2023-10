Poprvé od března v zápase. Uzdravený Schick z lavičky sledoval výhru Leverkusenu, ten je v čele Bundesligy

Willkommen zurück im Kader, Patrik #Schick!



Erstmals in dieser #Bundesliga-Saison in der Startelf: Josip #Stanisic und Amine #Adli - unsere #Werkself fürs Spiel in Wolfsburg.



#WOBB04 | #Bayer04 pic.twitter.com/UMoNxzR9n8