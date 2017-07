Schick si i dál může vybírat. Na velký přestup má ještě čas, říká jeho bývalý trenér

Přestup fotbalového útočníka Patrika Schicka do Juventusu už všichni brali za hotovou věc. Jenže kvůli problémům během zdravotní prohlídky z něj nakonec sešlo. Na Schickových střeleckých schopnostech to ale nic nemění a český talent si stále může vybrat z nabídek, nebo zůstat v Sampdorii Janov. Janov 14:56 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Patrik Schick v reprezentačním dresu | Foto: Jan Tauber

Jednadvacetiletý útočník se v minulé sezoně italské ligy trefil jedenáckrát, a tak mohl nabídky přebírat. Zvolil Juventus a během mistrovství Evropy hráčů do 21 let dokonce odcestoval na zdravotní prohlídku.

„Počkáme na výsledky, a když to bude dobré, budu se hlásit. Už ten zájem byl jako vysvědčení za práci, co jsem do toho odmalička dával. Je to splněný sen,“ řekl tehdy Radiožurnálu Patrik Schick.

Na Schickovi bylo znát, že s nějakým „ale“ počítá. To se po zdravotní prohlídce vyplnilo, když odhalila neupřesněné problémy se srdcem a na splněný sen si tak bude muset ještě počkat.

Sampdoria ale tvrdí, že je Patrik Schick naprosto zdravý a že ho teď můžou prodat za ještě víc než necelých 800 milionů korun.

Podle Romana Pivarníka, který sparťanského odchovance trénoval na hostování v Bohemians, to ale není nutné. „I pokud by zůstal v Sampdorii, tak věřím, že bude naskakovat ještě častěji. Je velmi mladý a má čas přestoupit do ještě většího klubu.“

Mluví se o zájmu Interu Milán, AS Řím, ale také Paris Saint-Germain či Evertonu. To jsou všechno kluby větší než Sampdoria, a tak se nabízí otázka, jestli je Schick na takový krok připravený.

„Už když z Bohemians odcházel do Sampdorie Janov, zdálo se, že je to brzy, ale tou svou povahou se dokázal rychle italskému fotbalu přizpůsobit,“ myslí si Pivarník.

Zájmu o Patrika Schicka se ale nelze divit, potenciál má totiž obrovský. „Připomíná mi Ibrahimoviće. Když k nám přišel, taky neměl tolik svalů, pak z něj vyrostlo tohle. Patrik je podobný typ útočníka, má techniku, je velký a rychlý. Má budoucnost,“ věští Pavel Nedvěd, který jako viceprezident Juventusu měl mít Patrika Schicka pod dohledem.